Il mondo 500 riparte dal MAUTO

Si rinnova la collaborazione fra Ruzza Torino ed il MAUTO, che ospita nella sua collezione permanente la FIAT 500 rossa appartenuta al Presidente della Repubblica Italiana Sandro Pertini.

Nel 2019 la 500 di Pertini si era fatta traguardo della parata su un tracciato cittadino che congiungeva la Palazzina di Caccia di Stupinigi (dove della 500 venne presentato nel 1955 il prototipo ed oggi sede della 457 Experience), il Motor Show Parco Valentino ed il MAUTO: il tracciato venne inaugurato dalla 500 Diabolika by Studiotorino, in occasione dei 100 anni di attività nel settore automotive della famiglia Stola.

Oggi quella stessa 500 rossa diventa, da punto di arrivo, punto di ripartenza. Nella Piazza del MAUTO la vettura di Pertini, la Diabolika by Studiotorino e la 500 simbolo del progetto 457 attenderanno le vetture protagoniste della Stupinigi Experience che, dopo la parata cittadina, rimarranno esposte al museo da sabato 20 a domenica 28 giugno.

Non solo esposizione ma anche occasione per la cattura di aneddoti e curiosità che accompagneranno l’evento sui canali social ed inoltre per annunciare gli appuntamenti futuri.

La sigla di progetto 457 fa riferimento alla riunione che si tenne il 18 Ottobre 1955 presso di giardini di Stupinigi, quando la dirigenza FIAT presentò il prototipo tipo 400 e ne decise la produzione: tale prototipo venne poi re-ingegnerizzato nel tipo 450 ed infine messo in vendita nel 1957 con il nome di “Nuova 500”, riprendendo il nome “500” che inizialmente era stato assegnato all’amatissima “Topolino”.

ORARI DI APERTURA DEL MAUTO