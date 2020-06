Hercules, il ligre gigante nato da leone e tigre

Con un peso di oltre 4oo kg, Hercules è tra i felini più grandi del mondo. Il suo segreto? E’ un ligre, la specie che “non dovrebbe esistere”. I suoi genitori, infatti, sono un leone maschio e una tigre femmina. Hercules, l’esemplare più grande di ligre conosciuto, vive con la sua famiglia al Safari Myrtle Beach, nella Carolina del Sud, figlio di un incrocio eccezionale, ma non unico, della natura.

Il ligre è distinto dal tigone, frutto di una leonessa e una tigre maschio. Anche se si verificano raramente in natura, esemplari provenienti da specie diverse, ma strettamente correlate, di tanto in tanto si accoppiano, generando un ibrido biologico che condivide le caratteristiche di entrambi i genitori.

Date un’occhiata ad alcuni di questi simpatici mezzosangue, spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), e vi renderete conto di quanto le possibilità siano infinite.

ZONKEY

Uno degli incroci più simpatici in natura è quello tra una zebra maschio e un asino femmina.

Si tratta di un ibrido estremamente raro nel mondo animale, perché i cromosomi di zebre e asini di solito non sono compatibili.

Esistono altre specie nate dall’incrocio di una zebra con altri equini.

WHOLPHIN

Si tratta di un ibrido nato da un delfino femmina della specie tursiope (Flipper, per intenderci) e una pseudorca (falsa orca) maschio.

Ad oggi sono noti solo due esemplari in cattività al Sea Life Park alle Hawaii.

Il colore e la forma sono intermedie tra le specie parentali.

Anche il loro numero di denti è una via di mezzo: un tursiope ha 88 denti, una falsa orca ne ha 44 e un Wholphin ne ha 66.

ZEBRALLO

Quando una zebra femmina si accoppia con un cavallo, il risultato è questo simpatico animale.

Noti anche come zebrinny, questi ibridi possono nascere con una forma di nanismo e sono quasi sempre sterili.

CAMA

Un Cama è un ibrido di due animali provenienti da diversi mondi: cammelli dell’Asia e lama dal Sud America.

Le due specie presentano molte differenze, ma i cammelli e i lama sono entrambi camelidi e discendono da un antenato comune che si è evoluto in Nord America durante il periodo Paleogene.

I Cama sono stati prodotti tramite l’inseminazione artificiale per creare un animale con le dimensioni e la forza del cammello, ma il temperamento più cooperativo della lama.

La fecondazione improbabile è stata un successo, ma il risultato non era quello che gli allevatori avevano sperato.

I cama hanno infatti dimostrato di avere un temperamento simile al cammello ma di essere attratti da lama femmine.

SAVANNAH

Savannah è il nome dato alla prole di un gatto domestico e di un serval, un felino selvatico africano di medie dimensioni.

L’insolito incrocio è diventato popolare tra gli allevatori, alla fine del 20 ° secolo, e nel 2001 la International Cat Association lo ha accettato e registrato come una nuova razza.

È interessante notare che i Savannah sono molto più sociali dei gatti tipici e sono spesso paragonati ai cani per la loro fedeltà.

Possono essere addestrati nel camminare al guinzaglio e persino a giocare a prendere la pallina.

ORSO GROLAR

La prole di un orso grizzly e di un orso polare è una creatura che non si vorrebbe incontrare nei boschi.

È interessante notare che, a differenza di molti animali ibridi in questo elenco, gli orsi grolar non sono incroci “forzati”, ma avvengono naturalmente allo stato selvatico.

Alcuni esperti prevedono che gli orsi polari potrebbero essere spinti a riprodursi con gli orsi grizzly a causa del riscaldamento globale.

DZO

Lo Dzo, o yakow, è un ibrido bovino, e nasce dall’accoppiamento di uno Yak con una mucca domestica.

L’animale risultante è molto più grande dei genitori, e si pensa sia molto più produttivo di latte e di carne.

Tutte le femmine nate da questo incrocio sono fertili, e possono essere allevate, mentre i maschi sono sempre sterili.

Questi animali erano originariamente allevati in Tibet e in Mongolia come animali da lavoro, in quanto sono molto più forti dei loro omologhi parentali.

TOAST DI BOTSWANA

Questo incrocio tra una pecora e una capra è raro, perché capre e pecore appartengono a un genere diverso.

Anche se accoppiamenti tra le due specie sono noti, la prole solitamente nasce morta.

Tuttavia, si sono verificati casi in cui il cucciolo sia sopravvissuto, il più famoso dei quali è accaduto in Botswana nel 2000.

Battezzato Toast of Botswana, l’animale era sterile ma aveva una libido così tanto attiva da essersi guadagnato il soprannome di “Bemya “, “stupratore”.

LEOPONE

Il leopone è il risultato dell’incrocio tra un leopardo maschio e una leonessa.

La testa dell’animale si presenta come quella di un leone, con una piccola criniera di 20 cm nei maschi e il resto del corpo ricoperto di macchie come quello dei leopardi, che stranamente risultano marroni piuttosto che nere. Come i leopardi, sono in grado di arrampicarsi e godersi l’acqua. Nelle femmine vi è un conflitto interno nello scegliere tra lo stile di vita solitario del leopardo o far parte di un gruppo di leoni.