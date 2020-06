Tumore del colon-retto: focus sulla familiarità

Un tumore del colon-retto su quattro tra quelli che insorgono in giovane età potrebbe essere prevenuto o almeno diagnosticato in fase molto più precoce, stabilendo prima di tutto quando sia opportuno iniziare a sottoporsi agli esami di screening, in base alla storia familiare della malattia. Lo spiegano i ricercatori guidati da Samir Gupta, dell’Università della California a San Diego, negli Stati Uniti, e primo autore di un articolo pubblicato sulla rivista Cancer. “Una delle strategie raccomandate da diverse associazioni e società scientifiche per la prevenzione e la diagnosi dei tumori del colon-retto che insorgono in giovane età (EOCRC) è iniziare lo screening molto presto, se la storia familiare lo suggerisce” spiegano gli autori, ricordando che attualmente mancano dati certi sull’efficacia di questo approccio.

Il tumore del colon-retto rappresenta la terza causa di morte per cancro nel mondo, la seconda in Italia, dove ogni anno vengono diagnosticati circa 49.000 nuovi casi, in genere in persone con più di 50 anni. Proprio dai 50 anni partono, in Italia, i programmi di screening gratuiti offerti dalle Regioni.

Come ricordano Gupta e colleghi, però, in alcuni pazienti, per esempio quelli con uno o più parenti di primo grado con tumore del colon retto, lo screening dovrebbe iniziare prima: a 40 anni, oppure 10 anni prima dell’età alla quale la malattia è stata diagnosticata nel membro più giovane della famiglia che ha sviluppato il tumore.