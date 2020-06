Moda: le sfilate di Parigi e Milano online a luglio

La pandemia ha stravolto il calendario della moda: la soluzione scelta dai brand è il digitale e le sfilate di Parigi e Milano saranno online a luglio

La “Fédération de la haute Couture et de la mode” ha ufficialmente annunciato che la haute couture ha deciso di scegliere per sfilate donna la via digitale e sarà pertanto online dal 6 all’8 luglio. La manifestazione, spiega la Fédération, sarà allestita su una piattaforma ad hoc e sarà mantenuto “il principio di un calendario ufficiale”.

La nota precisa che “ogni maison sarà rappresentata da un film/video creativo”. Contenuti aggiuntivi saranno presenti nella sezione editoriale della piattaforma e “tutto ciò sarà ampiamente condiviso sui principali media network internazionali”.

La decisione della Fédération de la Haute Couture et de la Mode, assunta ovviamente a seguito dell’emergenza sanitaria internazionale, fa seguito a quella già annunciata per la moda maschile che sarà online dal 9 al 13 luglio per le collezioni maschili P/E 2021.

Immediatamente dopo, dal 14 al 17 luglio, era già stata messa in calendario la ‘settimana’ di Milano che comprende le proposte cruise 2021 uomo e donna. Le creazioni italiane per questa volta quindi, spiega Garantitaly, seguiranno quelle francesi e non, come di consueto, viceversa.

La Camera Nazionale della Moda Italiana proporrà per Milano una piattaforma digitale in cui saranno presentati contenuti fotografici e video, interviste e backstage dei momenti creativi, punti di vista alternativi ed unici organizzati in un calendario con slot dedicati ad ogni brand, con l’obiettivo di creare un palinsesto fruibile per tutti gli operatori del settore. In tema di alta moda, agli inizi di maggio Giorgio Armani ha annunciato che la sfilata della linea Armani Privé, solitamente allestita nella capitale francese sin dall’esordio della griffe nel 2005, avrà luogo il prossimo gennaio a Palazzo Orsini in via Borgonuovo, nella storica sede milanese del marchio. La collezione, che non avrà stagionalità, prevederà capi adatti all’inverno così come indumenti più leggeri per l’estate.