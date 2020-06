Concorso Polizia di Stato: Codacons lancia ricorso

Concorso pubblico per agenti della Polizia di Stato: il Codacons annuncia ricorso per gli esclusi, requisiti discriminatori dopo la pubblicazione del bando

Lo scorrimento della graduatoria degli idonei non vincitori del Concorso pubblico per l’assunzione di 893 allievi agenti della Polizia di Stato, bandito con decreto del Capo della Polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza del 18 maggio 2017, è stato approvato dal Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell’Interno.

Il suddetto bando, all’art. 4, prevedeva tra i requisiti di partecipazione il possesso di diploma di scuola secondaria di I grado, o equipollente e l’aver compiuto il 18° anno di età e non aver superato il 30° anno di età.

In seguito però qualcosa, per quanto riguarda i requisiti, è cambiato.

Infatti, in forza dell’art. 11, comma 2 bis del Decreto-Legge 14 dicembre 2018 n. 135 convertito con modificazioni dalla Legge 11 febbraio 2019, n. 12, ora verranno assunti solo coloro che non abbiano compiuto 26 anni e siano in possesso del diploma di istruzione secondaria. Un assurdo, secondo il Codacons: così si produce una gravissima disparità di trattamento e saranno imposte delle limitazioni che all’epoca della pubblicazione del bando, dell’esecuzione delle prove e pubblicazione della relativa graduatoria di merito, non erano state affatto previste.

Il rischio insomma è doppio: penalizzare le aspettative di quanti si sono collocati in posizione utile in graduatoria per lo scorrimento; avvantaggiare, per contro, altri candidati, magari collocati in posizioni più basse, solo per ragioni di età.

Per questo il Codacons ha deciso di avviare un ricorso collettivo al Tar del Lazio nell’interesse di quanti, sebbene inizialmente inseriti in graduatoria, si vedono ora esclusi dalla procedura e, dunque, definitivamente preclusa la possibilità di essere assunti in forza del concorso cui hanno partecipato per divenire allievi agenti della Polizia di Stato.

Per partecipare al ricorso, nel quale verrà sollevata la questione di legittimità costituzionale, è sufficiente seguire le indicazioni pubblicate alla pagina https://codacons.it/concorso-pubblico-per-lassunzione-di-893-allievi-agenti-della-polizia-di-stato-parte-il-ricorso-a-tutela-degli-esclusi/