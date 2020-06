Il Mart di Trento ora si visita anche da casa

Immaginate di entrare in una delle sale del Mart e di scegliere un’opera: la potete osservare con calma, esplorandola con lo sguardo; potete avere l’impressione di immergervi nelle sue forme e nei suoi colori. Rallentate il ritmo ed entrate in profondità, sperimentando un minuto di “meditazione estetica”: potete farlo da casa, spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), lasciandovi guidare dalle percezioni, consapevoli che l’esperienza in museo potrà riservare molte altre emozioni.

Nasce così “Entrare nell’opera”, un progetto di Didattica a Distanza che accompagna insegnanti e studenti alla scoperta di alcuni tra i maggiori capolavori delle Collezioni museali. 8 kit di studio e approfondimento progettati per la scuola primaria e secondaria ma disponibili a tutti. Un invito all’educazione estetica, che privilegia il rapporto con l’arte nella dimensione contemplativa e che sottolinea la necessità di attenzione, di concentrazione, di tempo. Il progetto dell’Area educazione e mediazione culturale del Mart “Entrare nell’opera” prende a prestito il titolo di un’emblematica opera di Giovanni Anselmo appartenente alle Collezioni del museo.