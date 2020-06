The Kissing Booth 2 a luglio su Netflix

The Kissing Booth 2 in arrivo: Elle, Noah e Lee tornano dal 24 luglio su Netflix. Insieme ai protagonisti vedremo alcune new entry nel cast

Elle Evans (Joey King), Lee Flynn (Joel Courteney) e Noah Flynn (Jacob Elordi) tornano su Netflix il 24 luglio in The Kissing Booth 2 con una nuova avventura amorosa. Insieme ai protagonisti vedremo alcune new entry nel cast. Si tratta degli attori Maise Richardson-Sellers e Taylor Perez.

DA DOVE RIPRENDERÀ LA STORIA?

Il primo capitolo, tratto dall’omonimo romanzo di Beth Reekle, segue le vicende di Elle, alle prese con l’amore che prova per Noah nonché fratello del suo migliore amico. Elle e Lee, però, avevano un patto: no alla frequentazione con Noah in segno della loro amicizia. Elle e Noah decidono così di tenere segreta la loro relazione ma Lee scopre e va su tutte le furie.

Nel secondo capitolo del film, spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), scopriremo se i due migliori amici sono riusciti a fare pace e cosa ne sarà dei sentimenti tra Elle e Noah che, nel frattempo, partirà per il college. Riusciranno i due a mantenere una relazione a distanza? A mettere alla prova il loro amore ci penserà Marco, il nuovo compagno di classe di Elle.