Temptation Island: Nip e Vip al via il 7 luglio

Continuano i casting per Temptation Island. Come si legge su TvBlog, l’edizione Vip e quella Nip per quest’anno si uniscono in un unico reality, che dovrebbe partire il 7 luglio in prima serata su Canale 5. Alla guida del programma torna l’amatissimo Filippo Bisciglia, che si è rivelato essere molto più di un conduttore per le coppie: un amico, un confidente e, perché no, uno psicologo. E diciamolo, i falò con lui sono irresistibili.

LE COPPIE

Inoltre, su TvBlog come spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it) si legge che tra le coppie Vip vedremo quelle formate da Antonella Elia e Pietro Dalle Piane, Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso e, rullo di tamburi, Gemma Galgani e Nicola Vivarelli (come ha annunciato Fanpage.it). Le coppie Nip, invece, non sono ancora state annunciate perché la redazione di Maria De Filippi è ancora alla ricerca dei ‘congiunti’.