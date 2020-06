Gué Pequeno e Shablo: inedito per Red Bull 64 Bars

Gué Pequeno e Shablo lanciano un inedito per Red Bull 64 Bars: l’MC e il producer accettano la sfida, ascolta qui il brano

Sessantaquattro barre di fuoco, senza la possibilità di inserire un ritornello. Gué Pequeno e Shablo accolgono la sfida di Red Bull 64 Bars, che nasce dall’incontro di un MC e un beatmaker, e sbarcano oggi sul sito di Red Bull con il loro brano inedito. Lo potete ascoltare al video ↓

Gué dimostra ancora una volta di essere un maestro nel rap game per la sua capacità di parlare in maniera trasversale tra incastri lirici, tecnicismi e riferimenti all’attualità, con un immaginario che si appoggia sul sound ipnotico prodotto da Shablo per un nuovo episodio di 64 Bars.

“Rimo da quando andavano gli Evisu e chi aveva i tattoo in viso forse aveva ucciso Ora che i social danno la parola ad ogni idiota Io chiudevo l’album nuovo, San Vittore andava a fuoco”

Red Bull 64 Bars, in collaborazione con Esse Magazine, come spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it) ha visto cimentarsi svariati nomi della scena italiana tra cui: Marracash, Dani Faiv, Madame, Johnny Marsiglia e molti altri, per arrivare a Guè Pequeno e Shablo. Tutti gli episodi sono disponibili su: www.redbull.com/64bars.