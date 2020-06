Coronavirus: 393 nuovi casi, il 79% in Lombardia

Coronavirus: da ieri 393 nuovi casi, di cui 272 pari al 79% in Lombardia e intanto in Emilia-Romagna torna a crescere il numero delle vittime

Sono 236.305 i casi totali di coronavirus registrati in Italia: rispetto a ieri sono 163 in più ma in realtà i nuovi contagi registrati nelle ultime 24 ore sono 393 perché dal saldo ne vanno tolti 230 per effetto di un ricalcolo comunicato dalla Regione Campania. E’ quanto emerge dal quotidiano bollettino sul coronavirus emesso dalla Protezione Civile. Dei 393 nuovi casi, 272 sono in Lombardia come spiega l’agenzia Dire (www.dire.it).

IN EMILIA-R. SI TORNA A MORIRE E RISALGONO I CASI

Si torna a morire di Covid in Emilia -Romagna e risalgono i nuovi positivi. Nelle ultime 24 ore sono stati trovati 33 casi, di cui 21 riguardano persone senza sintomi individuati attraverso lo screening regionale. In particolare, sono stati registrati 14 casi di positività nella provincia di Bologna e nove in quella di Parma. Per quanto riguarda Bologna, sette casi sono asintomatici da screening e cinque legati a un piccolo focolaio familiare identificato. Anche per quanto riguarda Parma, cinque dei nove casi di positività sono asintomatici, esito dell’attività di screening regionale.

I nuovi positivi sono stati trovati con 8.319 test a cui si aggiungono 1.437 test sierologici fatti sempre da ieri. Le nuove guarigioni sono 212, per un totale di 22.015: oltre il 78% sul totale dei contagi dall’inizio dell’epidemia. Continuano a calare i casi attivi, e cioè il numero di malati effettivi, che a oggi sono 1.817 (-183 rispetto a ieri). Le persone in isolamento a casa sono complessivamente 1.600 (l’88% di quelle malate): -166 rispetto a ieri. I pazienti in terapia intensiva sono 17 (-1), quelli ricoverati negli altri reparti Covid sono 200 (-16). I nuovi decessi, un uomo e tre donne, vengono da Piacenza, Parma e Bologna (due vittime nel capoluogo).

I casi di positività sul territorio sono 4.521 a Piacenza (+2), 3.595 a Parma (+9), 4.966 a Reggio Emilia (nessun nuovo caso), 3.930 a Modena (+1), 4.681 a Bologna (+14); 399 a Imola (nessun nuovo caso); 1.005 a Ferrara (+3). I casi di positività in Romagna sono 4.931 (+4), di cui 1.034 a Ravenna (+1), 947 a Forlì (+2),782 a Cesena (nessun nuovo caso) e 2.168 a Rimini (+1).