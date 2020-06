Wizz Air annuncia una nuova base a Malpensa

Wizz Air baserà 5 Airbus A321 a Milano Malpensa a Luglio 2020: previste venti nuove rotte per undici paesi dallo scalo lombardo

Wizz Air, la compagnia aerea più verde e in più rapida crescita in Europa* ha annunciato la sua 29esima base a Milano. La compagnia aerea baserà 5 Airbus A321 a Milano Malpensa a Luglio 2020. Accanto alla creazione della nuova base e al completamento delle otto rotte già operative, Wizz Air ha annunciato venti nuove rotte per undici paesi da Milano Malpensa a partire da luglio 2020. I posti per le nuove rotte possono già essere prenotati su wizzair.com o app di Wizz a partire da 19,99 EURO **

L’Italia è stata sulla mappa di WIZZ durante tutti i suoi 16 anni di attività. Wizz Air ha iniziato a volare in Italia nel 2004 e da allora ha trasportato più di 40 milioni di passeggeri da e verso l’Italia sulle sue 100 rotte. Wizz Air è impegnata nello sviluppo della sua rete per favorire la libertà dei suoi passeggeri attraverso viaggi a prezzi accessibili. Con l’esperienza maturata negli ultimi 16 anni in Italia nel fornire servizi di alta qualità a tariffe basse, la compagnia aerea è fiduciosa che con l’istituzione della sua più recente 29esima base a Milano Malpensa, WIZZ porterà una maggiore crescita economica nella regione fornendo opportunità di viaggio convenienti per i suoi passeggeri. L’istituzione della base a Milano Malpensa creerà oltre 200 nuovi posti di lavoro diretti con la compagnia aerea e oltre 750 posti di lavoro nei settori associati ***. I 5 velivoli Airbus A321 supporteranno le operazioni di venti nuove rotte per Londra Luton, Eindhoven, Fuerteventura, Gran Canaria, Mahon, Tenerife, Valencia, Atene, Corfù, Rodi, Santorini, Salonicco, Zakhintos, Reykjavík, Lisbona, Porto, Pristina, Marrakech, Tallin, Tel Aviv per un totale di oltre un milione di posti in vendita per 28 destinazioni da Milano Malpensa nel 2020. La vasta rete di Wizz Air nel Nord Italia supporterà il turismo locale, porterà più capitali nella regione e collegherà Milano con nuovi e emozionanti destinazioni business e leisure.

Wizz Air è una compagnia aerea con rating creditizio investment grade, con una flotta di età media di 5,4 anni composta dagli aeromobili a corridoio singolo più efficienti e sostenibili attualmente disponibili della famiglia Airbus A320 e Airbus A320neo. Le emissioni di anidride carbonica di Wizz Air sono state le più basse tra le compagnie aeree europee nell’anno fiscale 2019 (57,2 gr / km / passeggero). Wizz Air ha il più grande portafoglio ordini di aeromobili della famiglia Airbus A320neo all’avanguardia che consentirà alla compagnia aerea di ridurre ulteriormente il proprio impatto ambientale del 30% per ogni passeggero fino al 2030.

L’annuncio arriva quando la nuova era dei viaggi sanificati inizia in Wizz Air. La compagnia aerea ha recentemente annunciato una serie di misure igieniche avanzate, per garantire la salute e la sicurezza dei suoi clienti e dell’equipaggio. Come parte di questi nuovi protocolli, durante il volo l’equipaggio e i passeggeri devono indossare mascherine e l’equipaggio deve anche indossare i guanti. Gli aeromobili di Wizz Air vengono regolarmente sottoposti ad un processo di nebulizzazione con una soluzione antivirale e, seguendo il rigoroso programma di pulizia giornaliera di WIZZ, tutti gli aeromobili della compagnia aerea vengono ulteriormente disinfettati durante la notte con la stessa soluzione antivirale. Le salviettine igienizzanti vengono consegnate a ciascun passeggero al momento dell’ingresso nell’aeromobile, le riviste di bordo sono state rimosse e gli acquisti a bordo sono incoraggiati ad essere effettuati mediante pagamento contact-less. I passeggeri sono tenuti a seguire le misure di distanziamento sociale introdotte dalle autorità sanitarie locali e sono incoraggiati a effettuare tutti gli acquisti online prima del volo (ad es. bagaglio registrato, WIZZ Priority, corsia preferenziale di sicurezza), per ridurre al minimo qualsiasi possibile contatto fisico in aeroporto. Fai clic qui per visualizzare il nuovo video sulla salute e la sicurezza di Wizz Air, per ulteriori informazioni.

Aggiungendo WIZZ Flex a una prenotazione, i passeggeri hanno la certezza che se le circostanze dovessero cambiare o desiderano semplicemente viaggiare in una data diversa o verso una destinazione diversa, possono prenotare nuovamente su qualsiasi volo WIZZ di loro scelta. Fornire questo ulteriore livello di protezione per le prenotazioni dei passeggeri è una garanzia di tranquillità durante questi periodi incerti.

Wizz Air inizierà a reclutare candidati giovani e ambiziosi per la sua nuova base. E’ possibile visualizzare i giorni del recruitment dell’equipaggio di cabina qui.

Parlando alla conferenza stampa a Milano Malpensa, József Váradi, CEO di Wizz Air Group, ha dichiarato: “Dopo 16 anni di operazioni di successo all’aeroporto di Milano Malpensa, sono lieto di annunciare qui la nostra più recente base, poiché vediamo il potenziale e la domanda per viaggi a basso costo a Milano e in Lombardia Siamo impegnati nello sviluppo della nostra presenza in Italia e nell’offrire opportunità di viaggio più convenienti da e per Milano, mantenendo sempre i più alti standard dei nostri protocolli di sanificazione. I nostri aeromobili Airbus A320 e A321neo all’avanguardia e le nostre misure di protezione avanzate garantiranno le migliori condizioni sanitarie possibili per i viaggiatori. Wizz Air è il produttore low cost con la più forte posizione di liquidità in Europa e gestisce la flotta di aeromobili più giovane ed economicamente più efficiente con il più basso impatto ambientale. Con questa visione sono sicuro che Wizz Air avrà un profondo impatto sullo sviluppo economico dell’Italia e sulla crescita del suo settore turistico “.

“Siamo orgogliosi che Wizz Air abbia scelto Milano Malpensa come base in Italia – ha dichiarato Armando Brunini Amministratore Delegato di SEA. Il mercato premia ancora una volta Malpensa e conferma la sua capacità di attrarre compagnie e investimenti. Anche durante la più grande crisi del trasporto aereo mondiale Wizz air ha infatti deciso di posizionare la sua prima base italiana a Milano. Il lavoro per recuperare i volumi di passeggeri del pre-crisi è ovviamente ancora lungo e difficile ma la risposta delle compagnie aeree europee e mondiali che stanno già programmando il riposizionamento delle loro flotte sull’aeroporto è un ottimo segnale di incoraggiamento sia per Malpensa che per Milano e la Lombardia”.

NUOVE ROTTE WIZZ AIR DA MILANO MALPENSA

Destination Days Starts Fares from** Milan Malpensa –Eindhoven Daily 3 July 2020 €19.99 Milan Malpensa – Reykjavík Monday, Wednesday, Friday 3 July 2020 €44.99 Milan Malpensa – London Luton Daily 3 July 2020 €24.99 Milan Malpensa – Tel Aviv Daily 3 July 2020 €44.99 Milan Malpensa – Tenerife Tuesday, Thursday, Saturday 4 July 2020 €44.99 Milan Malpensa – Gran Canaria Wednesday, Sunday 5 July 2020 €39.99 Milan Malpensa – Lisbon Daily 17 July 2020 €29.99 Milan Malpensa – Porto Monday, Wednesday, Thursday, Friday, Sunday 17 July 2020 €29.99 Milan Malpensa – Valencia Daily 17 July 2020 €24.99 Milan Malpensa – Zakinthos Tuesday, Thursday, Saturday 17 July 2020 €34.99 Milan Malpensa – Tallinn Tuesday, Saturday 18 July 2020 €29.99 Milan Malpensa –Pristina Tuesday, Thursday, Saturday, Sunday 18 July 2020 €29.99 Milan Malpensa – Santorini Monday, Wednesday, Friday, Sunday 31 July 2020 €34.99 Milan Malpensa – Thessaloniki Monday, Wednesday, Friday, Sunday 31 July 2020 €24.99 Milan Malpensa – Athens Daily 31 July 2020 €29.99 Milan Malpensa – Corfu Monday, Wednesday, Friday, Sunday 31 July 2020 €29.99 Milan Malpensa – Fuerteventura Monday, Friday 31 July 2020 €39.99 Milan Malpensa – Mahon Daily 31 July 2020 €29.99 Milan Malpensa – Marrakesh Tuesday, Thursday, Saturday, Sunday 1 August 2020 €34.99 Milan Malpensa – Rhodes Tuesday, Thursday, Saturday 1 August 2020 €34.99

Wizz Air

Wizz Air, la più grande compagnia aerea low cost dell’Europa centrale e orientale, gestisce una flotta di 121 aeromobili Airbus A320 e A321. Un team di professionisti del settore dell’aviazione offre un servizio di qualità superiore e tariffe molto basse, rendendo Wizz Air la scelta preferita di 40 milioni di passeggeri nell’esercizio F20 che termina il 31 marzo 2020. Wizz Air è quotata alla Borsa di Londra con il ticker WIZZ. La compagnia è stata recentemente nominata una delle prime dieci compagnie aeree più sicure al mondo da airlineratings.com, l’unica agenzia al mondo per la sicurezza e la classificazione dei prodotti, e la compagnia aerea 2020 dell’anno da ATW, l’onore più ambito che una compagnia aerea o un individuo può ricevere, riconoscendo gli individui e organizzazioni che si sono distinte per prestazioni eccezionali, innovazione e servizio superiore.

* Le emissioni di anidride carbonica di Wizz Air sono state le più basse tra le compagnie aeree europee nel FY 2019 (57,2 gr / km / passeggero)

** Solo andata, comprensivo di tutte le tasse e le spese non opzionali, inclusa una franchigia per un bagaglio a mano gratuito di dimensioni massime fino a 40x30x20cm. Il trolley e ogni bagaglio registrato sono soggetti a costi aggiuntivi. Il prezzo si applica solo alle prenotazioni effettuate su wizzair.com e sull’app mobile WIZZ. Il numero di posti ai prezzi indicati è limitato.

*** ACI suggerisce la creazione di 750 posti per 1 milione di passeggeri trasportati all’anno