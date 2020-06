Kappa lancia #ComeTogether con Mahmood

La regia, spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), è di Attilio Cusani e la fotografia invece di Walter Coppola. Mahmood fa da narratore e racconta cosa significa nascere in un quartiere e non lasciarlo mai per davvero, anche quando arriva il successo. Grazie al progetto e al Comune di Milano, verrà riqualificato il campetto di Gratosoglio, vicino alla scuola media del cantante, che sarà donato al quartiere e alla sua comunità.