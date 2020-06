Vasco Rossi al Circo Massimo: due live nel 2021

Vasco Rossi al Circo Massimo per due live a giugno 2021. Rock in Roma ospiterà i due concerti, il 26 e 27 giugno 2021. I biglietti già acquistati rimarranno validi

“Sono molto contento della notizia ufficiale da poco confermata: Vasco Rossi al Circo Massimo per due live a giugno 2021. Grazie anche a Rock in Roma che ospiterà i due concerti, il 26 e 27 giugno 2021. I biglietti già acquistati rimarranno validi. Roma, che non ha smesso mai di vivere e superare la fase più difficile del lockdown grazie a #laculturaincasa, alla musica dai balconi e alla sua bellezza anche nel silenzio della quarantena, passo dopo passo torna la Capitale della cultura nazionale e internazionale che siamo abituati a vivere”. Così il vicesindaco di Roma con delega alla Crescita culturale, Luca Bergamo.