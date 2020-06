Di Maio minacciato sui social: “Ti vogliamo morto insieme ai napoletani”. Le scritte nei confronti del ministro degli Esteri sono apparse su un profilo Twitter

Minacce di morte nei confronti del ministro degli Esteri Luigi Di Maio sono apparse su un account twitter registrato con il nome di ‘Carla’. Sul profilo social si leggono le seguenti frasi: “Ti vogliamo morto”, “Ti vogliamo morto insieme a tutti i napoletani”, “Dovete morire” e “Morti vi vogliamo morti”.

PATUANELLI: “GESTO IGNOBILE”

“Le minacce di morte che Luigi Di Maio ha ricevuto sui social sono un gesto ignobile. Ha sempre lavorato con coraggio e grande impegno e non saranno certo questi atteggiamenti a fermarlo. Siamo con lui”. Lo scrive su twitter, spiega l’agenzia Dire (www.dire.it), il ministro dello sviluppo economico Stefano Patuanelli.

CARFAGNA (FI): “ODIO NON HA LIMITI”

“Non c’e’ limite all’odio. Oggi colpisce anche Luigi Di Maio e i napoletani. Al ministro va la mia solidarieta’. A chiunque sui social o altrove si permetta di offendere Napoli, l’invito a visitare la citta‘. Avra’ tanto da imparare e da amare”. Lo scrive su Twitter Mara Carfagna, vicepresidente della Camera e deputata di Forza Italia.

MELONI (FdI): “DIVISA POLITICAMENTE DA DI MAIO MA SOLIDALE CONTRO QUESTI ATTI”

“Da Luigi Di Maio politicamente mi divide tutto, ma la contrapposizione politica e il confronto delle idee non devono mai sfociare nell’intolleranza, in nessuna delle sue forme. A lui va la totale solidarieta’ da parte mia e di FdI per le minacce ricevute da alcuni haters sui social”. È quanto scrive su Twitter il presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni.