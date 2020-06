La Dark Polo Gang è “Dark” in giro per Roma: sullo sfondo del videoclip del nuovo singolo una città ridisegnata e spettrale

La Dark Polo Gang pubblica il video di “Dark”, il nuovo singolo estratto dal mixtape “Dark Polo Club”.

Prodotto da Borotalco Tv e diretto da Late Milk e Acid Enrico, la clip mostra il trio romano insieme ai produttori del brano, Sick Luke e Youngotti, con loro anche Oni One e Ski & Wok. Il video scorre sullo sfondo di una Roma ridisegnata e spettrale, tra immagini del Colosseo in fiamme e riprese all’interno di una trap house, con effetti speciali e frame psichedelici.

La Dark Polo Gang colleziona successi

Fin dalla pubblicazione, spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), “Dark Polo Club” ha scalato tutte le classifiche, in 24 ore ha occupato la top10 delle chart di Spotify e Apple Music e ha debuttato al #1 nei singoli con “Pussy”, occupando le prime 4 posizioni della classifica FIMI/Gfk dei singoli più venduti e con tutti e 10 i brani del mixtape in top25. Il mixtape è in testa alla classifica FIMI/GfK degli album più venduti da due settimane consecutive.