Tom Walker in tour: il live è su Zoom

Tom Walker in tour…virtuale. In giro per il mondo grazie a Zoom. Il cantautore sarà live in tutto il mondo per alcuni fortunati fan

Tom Walker annuncia uno speciale virtual tour che lo porterà in giro per il mondo l’11 giugno. Nell’arco di 12 ore, il cantautore suonerà online – su Zoom – per alcuni suoi fortunati fan, scelti via social casualmente da Tom stesso e da Sony Music. L’interprete di “Leave a light on” si esibirà in Italia alle 14.

Tom Walker sarebbe dovuto passare dal nostro Paese con un mini tour di 4 date, che lo avrebbero portato il prossimo luglio a Roma, Genova, Sesto Al Reghena e Ancona. Tutte le date, spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), sono state annullate.