Nastri d’Argento: Unposted di Chiara Ferragni in corsa

È inarrestabile il successo di ‘Unposted’, il docu-film sulla vita di Chiara Ferragni diretto da Elisa Amoruso. Presentato alla 76. Mostra del Cinema di Venezia, la pellicola è stata candidata nella sezione documentari dei Nastri d’Argento 2020, i premi del Sindacato nazionale giornalisti cinematografici italiani (Sngci), la cui cerimonia di premiazione ‘fisica’ si terrà tra giugno e luglio a Roma (scopri tutti i candidati QUI). Ad annunciarlo la stessa imprenditrice digitale attraverso i canali social.

“Grazie a tutti voi per averlo reso il film evento più visto della storia del cinema italiano e ogni giorno continuate a guardarlo in tantissimi su Amazon Prime Video (su cui ha debuttato lo scorso 29 novembre, ndr). Sono troppo contenta che vi sia piaciuto e che vi stia piacendo”, ha dichiarato la Ferragni in una storia su Instagram.