Australia: surfista ucciso da uno squalo bianco

Australia, surfista muore dopo l’attacco di uno squalo bianco: è il terzo incidente mortale registrato dall’inizio dell’anno

Non ce l’ha fatta il surfista di 60 anni attaccato da uno squalo bianco di tre metri a Salt Beach, in Australia. Rob Pedretti è morto in seguito alle gravi ferite causate dal morso dell’animale. Due surfisti che erano con lui hanno combattuto contro lo squalo per cercare di salvare l’uomo e portarlo sulla riva, dove è deceduto poco dopo.

Moto d’acqua, droni ed elicotteri sono stati utilizzati per rintracciare lo squalo, che ha lasciato l’area diverse ore dopo l’incidente. Dopo la tragedia la spiaggia è stata chiusa.

Questo, spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), è il terzo incidente mortale con uno squalo in Australia nel 2020.