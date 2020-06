Mengoni canta Pino Daniele: “Quando” è in radio

Marco Mengoni canta Pino Daniele. In radio arriva “Quando”: il cantautore sarà solo in rotazione radiofonica con la sua versione da lunedì 8 giugno, per una settimana

Dopo mesi di assenza, Marco Mengoni torna con un nuovo brano. Non un inedito ma una cover di un pezzo che è rimasto nella storia della musica italiana. Si tratta di “Quando”, uno dei più grandi successi di Pino Daniele. Il cantautore di Ronciglione sarà solo in rotazione radiofonica con la sua versione da lunedì 8 giugno, per una settimana.

Marco è tra gli 11 artisti scelti per reinterpretare altrettanti brani della musica nostrana, scelti da una lista di 45 pezzi. La stessa lista che è stata stilata per I love my Radio, il sondaggio lanciato da tutte le radio unite per votare la miglior canzone italiana di sempre. Il voto è aperto fino al 31 luglio sul sito di I love my radio. “L’essenziale” di Mengoni, tra l’altro, è tra gli 11 pezzi che sono stati rifatti.

“Pino Daniele mi accompagna da tutta la vita”

Pino Daniele “è un artista che mi accompagna da tutta la vita – scrive Mengoni su Instagram come riferisce la Dire Giovani (www.diregiovani.it) – che è riuscito a colpirmi per la sua capacità di fondere parole, emozioni e melodie in maniera elegante e delicata ma senza rinunciare mai alla sua verve tipicamente partenopea”.

Tra blues e pop, Marco dà nuova vita al pezzo di Pino Daniele e regala la sua voce alla storia scritta dal cantautore: quella di un amore contrastato che un uomo vive diviso tra il desiderio di vedere ancora il viso della persona amata e la voglia di dimenticare quella strana follia che è la passione.