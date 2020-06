Il Porretta Soul Festival slitta al 2021

Il Porretta Soul Festival salta a causa dell’emergenza Covid-19: “Non possiamo snaturarci, senza pubblico e socialità ci vediamo a luglio 2021”

“Il Porretta Soul Festival è socialità, partecipazione attiva del pubblico, famigliarità con gli artisti, incontri tra appassionati e addetti ai lavori. Le cose vanno fatte bene o è meglio non farle. Non sarebbe più il Porretta Soul Festival“. Il distanziamento sociale impedirà agli amici che si ritrovano una volta all’anno di abbracciarsi, e renderà impossibile “mantenere quel clima di incontro, di calore e di scambio di esperienze che ha sempre caratterizzato il festival”. Sono queste, spiega la Dire (www.dire.it), le accorate ragioni con cui il direttore artistico del Porretta Soul Festival, Graziano Uliani, annuncia la decisione di saltare per quest’anno il consueto appuntamento a luglio e rinviarlo all’anno prossimo, dal 22 al 25 luglio 2021. Tanti i messaggi arrivati dai musicisti e cantanti, raccolti in un video, per rilanciare l’appuntamento.