I Jonas Brothers con Karol G nel nuovo singolo “X”: il brano è stato presentato in anteprima del secondo documentario della band su Amazon Prime Video

I Jonas Brothers a distanza uniti dagli schermi dei cellulari cantano il loro nuovo singolo, “X” feat. KAROL G, nel video ufficiale online su YouTube.

La canzone, spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), è contenuta in “XV”, uno speciale pacchetto composto da due brani, “X” e “Five More Minutes”, contenuti come anticipazione all’interno dello speciale live “Happiness Continues”, disponibile su Amazon Prime Video.

Nei giorni scorsi il gruppo ha eseguito per la prima volta “X” con KAROL G allo speciale in prima serata Lebron James’ Graduate Together: America Honors The Class of 2020. La performance è avvenuta dopo il discorso di Barack Obama.