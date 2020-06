Fred De Palma conquista la Spagna con Se iluminaba

Fred De Palma conquista le chart spagnole con “Se iluminaba”: il rapper balza alla prima posizione dei brani più trasmessi da Los40

Fred De Palma alla conquista della Spagna. Il rapper balza alla prima posizione dei brani più trasmessi da Los40, la radio più importante del Paese.

A conquistare il pubblico il singolo “Se iluminaba”, versione spagnola della hit “Una volta ancora”. Per un’artista nostrano, spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), non accadeva da 8 anni. A raggiungere lo stesso obiettivo sono stati in passato soltanto Tiziano Ferro, Eros Ramazzotti, Zucchero e Laura Pausini. Il brano di De Palma si trova anche alla quinta posizione della classifica singoli spagnola.

Ma anche nel nostro Paese “Una volta ancora” continua a crescere: stabile alla numero della classifica video italiana su YouTube dopo 47 settimane dall’uscita con oltre 157 milioni di visualizzazioni. Il brano è anche nella top 30 della classifica ufficiale Fimi/GFK e di Spotify a 51 settimane dalla sua pubblicazione, oltre ad essere stato il singolo più venduto nel 2019 con 8 settimane alla numero 1 e l’unico ad ottenere la certificazione di 5 volte platino.