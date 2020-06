Draghi è il nuovo singolo degli Iside per Factory Flaws

Se Nessuno aveva messo in particolare evidenza la componente trap presente nell’orizzonte musicale del quartetto bergamasco, Draghi invece è il loro brano elettronico per eccellenza, seppur di indole pop e ideale per il singalong. Una canzone incalzante, spiega la Dire Giovani ( www.diregiovani.it ), che sarebbe perfetta da ballare sotto cassa in un club ma dall’efficacia assicurata anche – visto il momento storico – per saltare sul proprio divano di casa.