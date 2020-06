Dark 3: l’ultimo atto arriva il 27 giugno su Netflix

Dark 3, annunciata la data di arrivo su Netflix: la terza e ultima stagione sarà disponibile sulla piattaforma streaming dal 27 giugno

Il 27 giugno non prendete impegni: su Netflix arriva la terza e ultima stagione di Dark, lo show tedesco di genere drammatico, thriller e fantascientifico che ha appassionato tantissimi spettatori. Creata da Baran bo Odar e Jantje Friese in Dark 3 vedremo i personaggi alle prese con viaggi nel tempo, nuovi personaggi, misteri, nuovi legami familiari e, come ha annunciato il colosso di streaming, la serie risponderà a tutte le domande lasciate senza risposta nella seconda stagione. Nel finale di Dark 2, infatti, Adam ha dato il via ad un nuovo ciclo: in questa ultima stagione il cerchio sarà finalmente interrotto? E ancora, Jonas, per seguire Martha in un mondo parallelo, si serve di una macchina del tempo più evoluta rispetto a quella con cui viaggia di solito: a cosa andrà incontro il giovane? Queste ed altre risposte le avremo dal 27 giugno.

DARK 3, IL CAST

Nella terza stagione, spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), torneranno Oliver Masucci nel ruolo di Ulrich Nielsen; Louis Hofmann in quello di Jonas Kahnwald; Mark Waschke in quello di Noah; Maja Schöne in quello di Hannah Kahnwald; Peter Schneider in quello di Helge Doppler; Karoline Eichhorn in quello di Charlotte Doppler; Jördis Triebel in quello di Katharina Nielsen; Moritz Jahn in quello di Magnus Nielse; Lisa Vicari in quello di Martha Nielsen; Gina Stiebitz in quello Franziska Doppler; Paul Lux in quello di Bartosz Tiedemann e Deborah Kaufmann in quello di Regina Tiedemann. Tra le new entry del cast Sammy Scheuritzel.