Egreen online con il singolo “Montero – Falcao”

BIOGRAFIA

Nicolas Fantini, in arte Egreen, nasce a Bogotà (Colombia) nel 1984. Dopo varie esperienze di vita a cavallo tra Stati Uniti, Sud America ed Europa, in adolescenza si stabilisce in Italia dove inizia la sua produzione artistica nei primi anni 2000. Carattere forte, sofferenza, street knowledge. Un mostruosocon centinaia di date all’attivo tra live club e festival in tutta Italia e 17 dischi usciti da uno studio di registrazione in 16 anni di attività granitica: da nuovi “instant classic” per l’hip hop italiano come “Il Cuore e La Fame”, passando a dimostrazioni di forza che gli hanno permesso di realizzare numeri da major rimanendo un artista indipendente (“Beats & Hate” è, a oggi in ambito musicale), fino ad “OG’s” con la leggenda newyorkese CRAIG G o la collaborazione con Masta Killa del Wu-Tang Clan che evidenziano la grande credibilità che gode nella scena anche oltreoceano. A fine 2019, Egreen si mette nuovamente in discussione siglando il suo primo accordo con una major, Sony Music: “Ho sbagliato” è il primo singolo di un nuovo corso, dal contenuto autocritico e riflessivo. È il preludio di un nuovo album che arriva a fine febbraio 2020, “Fine primo tempo”.