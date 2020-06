Dieci anni di Briga raccontati in un videoclip

Dieci anni di Briga e della sua musica. La carriera del rapper in un video story: l’ex Amici nel 2010 debuttava con “Anamnesi”

Quest’anno Briga festeggia il decennale della sua carriera. Era il 2010, infatti, quando il rapper e cantautore debuttava con “Anamnesi”. L’ex Amici pubblica a sorpresa un video story che riassume questo primo traguardo di carriera.

Pochi secondi come regalo ai fan per ricordare quanto è stato e proiettarsi nel futuro, come scrive lo stesso Mattia su Instagram: “10 anni, 7 album, oltre 100 canzoni. Scritte a penna, sul telefono, in treno, nelle note vocali, sui pezzi di carta. Frasi appuntate in motorino ai semafori rossi. Anni di sogni, prospettive, speranze, illusioni, realizzazioni. Anni decisivi, anni transitori. 10 anni di percorso discografico a testa sempre alta. Io sono Mattia Briga. E per quanto brucino gli occhi, continuerò a sfidare il sole”.