Random in radio con il nuovo singolo

Random in rotazione radiofonica e sulle piattaforme digitali con il nuovo singolo “Sono un bravo ragazzo un po’ fuori di testa”. Esce anche l’EP “Montagne russe”

Lo avete visto per la prima volta ad Amici Speciali su Canale 5, e ora Random è pronto a tornare in tv con il suo nuovo singolo. Nei giorni scorsi, infatti, è arrivato su tutte le piattaforme “Sono un bravo ragazzo un po’ fuori di testa” (My Own Family & Visory Records, licenza esclusiva Believe).

Nel nuovo singolo, spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), Random sperimenta e gioca con generi e stili diversi: sonorità pop e strofe incisive che rimandano all’universo rap, segni distintivi della scrittura del giovane artista, ma anche l’utilizzo importante della chitarra e ritmi che strizzano l’occhio al mondo reggae. “Sono un bravo ragazzo un po’ fuori di testa” è un brano scritto da Random, composto da Samuel Balice, prodotto da Zenit e mixato e masterizzato da Majorizm.

“Scrivere questa canzone – si legge nel post Instagram di annuncio del brano fatto da Random – ha avuto un significato importante. Nel momento in cui tutto era incerto la musica è stata la stanza nella quale ho sentito di potermi rifugiare. Fermarsi avrebbe voluto dire arrendersi. Emozioni,quaderno e matita hanno fatto il resto”.

Artista dei record

Ad oggi Random conta circa 100 milioni di stream su Spotify e oltre 25 milioni di visualizzazioni su Youtube. L’ultimo singolo, “Marionette” ft. Carl Brave, ha raggiunto un milione di stream in meno di un mese, si è fatto spazio in numerose playlist su tutte le piattaforme streaming, tra cui la “New Music Friday”, “Italia In Alta Rotazione”, “Graffiti Pop” di Spotify.

Con “Marionette” l’artista ha conquistato anche le cover di importanti playlist, tra cui “Pop Virale” su Spotify, “Urban” su Tim Music, “Esplosione Urban” su Amazon Music e “Pop Italiano” su Tidal.

Fuori il primo EP

Random, il bravo ragazzo un po’ fuori di testa di Amici Speciali, annuncia però anche il suo primo EP. Si chiama “Montagne russe” e sarà disponibile su tutte le piattaforme da oggi.

“Montagne russe” raccoglie i pensieri e le esperienze di Random, che nonostante la giovane età con la sua scrittura incisiva riesce ad arrivare al cuore di tantissime persone. Con la sua musica l’artista invita il proprio pubblico a non abbandonare i propri sogni, a rincorrere i propri obiettivi e a essere sempre se stessi perché essere originali è ciò che ci rende unici.