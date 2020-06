Fedez in radio con “Bimbi per strada (Children)”

Il ritorno di Fedez sulle scene passa per un nuovo singolo. Uscirà l’11 giugno “Bimbi per strada (Children)”. Il brano è da oggi disponibile in presave.

“Bimbi per strada” vede il flow di Fedez muoversi sulla musica di “Children” di Robert Miles, vero e proprio brano icona degli Anni 90, che ha segnato un’intera generazione. E Chiara Ferragni già avverte sui social: “Preparatevi a scatenarvi”.

La traccia, spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), segue la pubblicazione di “Problemi con tutti (Giuda)”, il cui video su Youtube è stato realizzato da Marc Tudisco, giovanissimo art director tedesco specializzato nel 3D design, che ha collaborato alle campagne globali di brand quali Adidas, Nike e Google e con top international artist.