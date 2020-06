Bonnot lancia l’Hip Hop Dopest Contest

I rapper potranno cimentarsi scegliendo una delle ventitré tracce, nella versione strumentale, che saranno disponibili su Spotify (nel cd 2 della raccolta).

Dalla mezzanotte del 5 giugno e fino a quella del 19 giugno, ci saranno due settimane di tempo per scrivere e cantare le rime originali sulla base prescelta. Mettendo in play il brano sulla piattaforma, dovrà essere cantato riprendendosi in video – durata max 59 secondi – e postato sul proprio profilo Instagram. Libertà totale su quale parte del beat scegliere per l’esibizione. Requisiti fondamentali per essere riconosciuti e recuperati nell’immenso oceano della Rete, quelli di taggare il profilo Instagram ufficiale di Bonnot e mettere l’hashtag #bonnotmusic.

In giuria: Dj Baro (Colle der Fomento), il freestyler Shame, Dante Delli (Bonnot Music), insieme ai giornalisti Nicolò Falchi (Esse Magazine), Stefano Tasciotti (La Casa del Rap), Arianna Caracciolo (Rockit) e lo stesso Bonnot.

Il rapper vincitore sarà comunicato il 26 giugno e vedrà un proprio testo originale e inedito prodotto musicalmente da Bonnot per Bonnot Music e messo a disposizione su tutte le principali piattaforme di streaming e digital stores.