Arezzo, tragedia sull’A1: 4 morti e 7 feriti

Tragico incidente stradale tra Arezzo e Monte San Savino sull’autostrada A1: morte 4 persone tra cui un neonato, sette feriti

Tragico bilancio per un incidente stradale avvenuto nel pomeriggio sul tratto aretino dell’autostrada A1. In seguito a un tamponamento tra una monovolume e un tir, che ha coinvolto poi anche un’altra auto, sono morte quattro persone. Tra le vittime ci sono anche un neonato di 10 mesi e una bambina di 10 anni.

Lo schianto è avvenuto in direzione Sud, tra le uscite di Arezzo e Monte San Savino, per cause ancora da accertare. Secondo le prime ricostruzioni una monovolume a 7 posti, sulla quale si trovavano anche le due piccole vittime, avrebbe tamponato un tir e in seguito un’altro mezzo sulla carreggiata.

Quattro dei sette occupanti della monovolume sono morti sul colpo. Sette invece i feriti, estratti dalla lamiere dai Vigili del Fuoco: tra questi due minori portati in elisoccorso all’ospedale pediatrico Meyer di Firenze. Gli altri sono stati trasferiti agli ospedali di Arezzo e Siena.

Al momento si registrano lunghe code tra Valdarno e Arezzo per traffico congestionato, ma anche in direzione Nord. La Polizia Stradale su Twitter fa sapere che è stata rimossa l’uscita obbligatoria ad Arezzo.