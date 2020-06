Machete Aid on Twitch: domani 12 ore di streaming

Il team di Machete – crew ed etichetta discografica create da Salmo, Slait ed Hell Raton nel 2010 – è lieto di annunciare Machete Aid on Twitch, una diretta streaming di beneficenza della durata di 12 ore in programma venerdì 5 giugno 2020 dalle ore 15 sul canale @MacheteTV di Twitch per raccogliere fondi a supporto del settore musicale italiano, messo a dura prova dall’emergenza sanitaria causata dal COVID-19. Durante la diretta interverranno vari artisti e personalità provenienti dal mondo della musica, dello spettacolo, dell’eSport, della cultura e delle istituzioni. Tutti daranno il loro contributo con performance originali.

Tra i primi artisti che hanno aderito a Machete Aid on Twitch e parteciperanno alla diretta streaming ci sono: Anastasio, Carl Brave, Bugo, Fadi, Lazza, Luna, Francesca Michielin, Nitro, Selton Joan Thiele, Sofia Tornambene, Twenti, Africa Unite, Margherita Vicario e Rose Villain.

L’elenco dei partecipanti sarà aggiornato giorno per giorno sulla pagina https://www.instagram.com/macheteaid/

I fondi raccolti durante la diretta saranno destinati al progetto “Covid-19 Sosteniamo la Musica”, ideato da Spotify in collaborazione con organizzazioni che aiutano gli artisti, i professionisti e i lavoratori del settore musicale più bisognosi in tutto il mondo. In Italia i proventi di questa iniziativa verranno devoluti al fondo istituito da Music Innovation Hub spa (MIH), un’impresa sociale che crede nella musica come strumento di emancipazione, inclusione e integrazione, forma espressiva in grado di sprigionare nuove energie e rompere le barriere sociali. Al fianco di Spotify e di Music Innovation Hub scendono in campo anche le principali associazioni del settore musicale, come FIMI (Federazione Industria Musicale Italiana), AFI (Associazione Fonografici Italiani), PMI (Produttori Musicali Indipendenti), Nuovo IMAIE, Assomusica con la collaborazione di Comune di Milano e Milano Music Week. Per ogni euro donato a MIH attraverso la pagina Spotify COVID-19 Sosteniamo la Musica, Spotify ne donerà un altro, fino a un totale complessivo di 10 milioni di dollari a livello globale (includendo tutte le organizzazioni partner).

Machete, in questo 2020 compie dieci anni ed è reduce da un 2019 ricco di successi. Nel corso dell’ultimo anno, infatti, ha pubblicato “Machete Mixtape 4”, disco che ha battuto ogni record piazzandosi per 8 settimane di fila al primo posto della classifica FIMI/GFK, ha lanciato il progetto Machete Gaming, punto di incontro unico tra il mondo della musica e quello dei videogiochi, e ha prodotto l’evento Mic Tyson, nuovo format sulle battle di freestyle ideato da Nitro e DJ MS e trasmesso in diretta streaming su Twitch dove ha totalizzato 52mila spettatori unici. In parallelo, Slait ed Hell Raton hanno curato la produzione artistica e creativa dei nuovi album di due artisti del roster del loro management Me Next, Lazza e tha Supreme, diventati due protagonisti assoluti della scena musicale italiana. Grazie a questi exploit e all’esperienza acquisita negli anni nel campo musicale, della produzione di video ed eventi e, ultimamente, anche del gaming, forte del supporto di Twitch e dando seguito ad altre iniziative sociali e benefiche prese negli scorsi anni, ha deciso di impegnarsi per sostenere tutti i lavoratori del mondo musicale in questo momento di grande difficoltà collettiva.

Twitch è sembrato il partner ideale per questa iniziativa benefica sia per come valorizza ogni utente, invogliato a partecipare attivamente alle dirette tramite la chat in cui sono attivi anche gli streamer, sia, soprattutto, per la modalità trasparente con cui permette di raccogliere i fondi e convogliarli direttamente al beneficiario.

Machete Aid on Twitch è organizzato da Machete in collaborazione con Spotify, Music Innovation Hub e Comune di Milano.

