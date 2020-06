Blocco 181: Salmo lavora alla serie su Sky

Una storia d’amore, emancipazione femminile, conflitti generazionali, e, soprattutto, lotta per la conquista del potere. Sullo sfondo la periferia di Milano animata dalle comunità multietniche. Questi sono i primi dettagli della serie in-house production di Sky Studios per l’Italia Blocco 181 (titolo provvisorio): il progetto di Sky e Salmo. Il rapper, alla sua prima avventura televisiva, sarà produttore creativo, supervisore e produttore musicale della serie, oltre ad avere un ruolo nel cast. L’Hub creativo ‘Red Joint Film’ – partner Paolo Vari e David Fischer – sta collaborando con Sky allo sviluppo del progetto.

“Ho sempre vissuto la musica come un tentativo per andare oltre: oltre i confini tra generi, oltre gli stereotipi, oltre anche la musica stessa, che per me non è solo testo, note e flow, ma nasce già con dentro le immagini”, ha commentato Salmo. “Da tempo volevo sperimentare la mia creatività in un territorio diverso e sono orgoglioso e impaziente di partire con questa nuova produzione originale di Sky Studios, con cui condividiamo obiettivi innovativi e coraggiosi. Con questa serie – ha continuato l’artista rap – vorrei continuare ad andare oltre, anche nel racconto della periferia, mostrandola per ciò che è e che mi ha sempre affascinato, un mondo stratificato in cui c’è già tutto: caos, vitalità, potere, debolezze, conflitti, passione. Da tutto questo nascono ricchezza ed energia, che sono anche gli elementi che serviranno a questa storia per andare oltre”.