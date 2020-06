Il San Diego Comic-Con sarà un evento online

Il San Diego Comic-Con si trasforma in un evento online. la più grande convention internazionale dedicata all’intrattenimento cambia format

Niente code, posti in prima fila e ingresso per tutti. Il San Diego Comic-Con, la più grande convention internazionale dedicata all’intrattenimento, si trasforma nel Comic-Con at Home, un evento in streaming accessibile comodamente da casa.

A causa della pandemia di Covid-19 che da mesi interessa il mondo, la fiera, in programma a fine luglio, era stata cancellata per la prima volta in 50 anni e rinviata al prossimo anno.

La nuova versione virtuale, spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), è attesa questa estate, ma ancora non c’è una data certa. I dettagli dell’evento saranno disponibili prossimamente.