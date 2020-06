I libri salvamondo arrivano oggi in libreria

Clima, risparmio energetico, lotta alla plastica sono alcuni dei temi trattati dai libri salvamondo che arrivano oggi in libreria

Il mondo che lasciamo ai nostri figli è un mondo al collasso: mari e oceani pieni di plastica, terra sfruttata, aria irrespirabile, cibo-veleno. Più che un patrimonio è qualcosa di cui dobbiamo chiedere scusa. Per salvare il salvabile bisogna fare in fretta, e invertire subito la rotta. Dalle filiere alimentari all’autoproduzione, da una vita senza plastica alla riduzione dei rifiuti, sono molte le cose che si possono e si devono fare, tutte a portata di bambino. Perché educare al rispetto dell’ambiente, alla sostenibilità e alla sobrietà non è più soltanto un dovere civile. È l’unica strada per la salvezza.

Per salvare il mondo e noi stessi dobbiamo agire in fretta! Basta partire dalla quotidianità, da quei piccoli gesti che possiamo compiere tutti, a casa, a scuola, nella nostra città. Coinvolgendo amici, genitori e insegnanti. Perché, si sa, l’unione fa la forza!

CLIMA Quali sono le conseguenze del cambiamento climatico? Come si contrastano l’inquinamento e l’effetto serra? Perché è importante piantare alberi e fermare la deforestazione?

ENERGIA Quali sono i trucchi per consumare meno energia elettrica a casa? Che cosa sono le fonti rinnovabili? Scegliere bene le lampadine può fare la differenza?

PLASTICA Perché è importante una corretta raccolta differenziata? Come si può ridurre la produzione di rifiuti? Che cosa si può fare per guarire un ambiente già inquinato?

CIBO Che cosa si può fare con il cibo avanzato? Quello che mangiamo può influire sull’inquinamento del pianeta? Come si fa una spesa intelligente per ridurre gli sprechi?

Andrea Vico è giornalista dal 1988 e per gran parte della sua carriera si è dedicato alla divulgazione scientifica su quotidiani e riviste, in tv e in radio e nelle scuole.

Lucia Vaccarino è nata nel 1981 a Torino. Oltre a scrivere libri, da anni si occupa di audiovisivi.

pp. 48

€ 11,90

Dagli 8 anni