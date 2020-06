The Wicked + The Divine 5 arriva in libreria

Il fantasy moderno The Wicked + The Divine 5 in libreria dal 28 maggio: è il nuovo volume della serie di Kieron Gillen (testi) e Jamie McKelvie (disegni)

BAO Publishing annuncia l’arrivo in libreria per il prossimo 28 maggio di The Wicked + The Divine 5. Il nuovo volume del fantasy moderno di Kieron Gillen (testi) e Jamie McKelvie (disegni) giunge al quinto volume delle avventure del pantheon di divine pop stars: il tempo a loro disposizione sta per scadere e devono ristabilire il loro rapporto con l’umanità, mentre la minaccia della Grande Tenebra avanza.