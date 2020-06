The Old Guard arriva a luglio su Netflix

Luca Marinelli e Charlize Theron nelle prime immagini di The Old Guard che sarà disponibile a partire dal 10 luglio su Netflix

Cosa hanno in comune Luca Marinelli e Charlize Theron? Il set di The Old Guard. Vediamo i due attori nelle prime immagini del film, rilasciate dall’edizione americana di Vanity Fair, che debuttarà il 10 luglio su Netflix.

LA STORIA

Diretto da Gina Prince-Bythewood, il film è tratto dall’omonima graphic novel di Greg Ruck e Leandro Fernández e racconta di un gruppo di soldati immortali, guidati da Andromaca di Scizia, interpretata dalla Theron, composto da: il nostro Marinelli, Marwan Kenzari (l’affascinante Jafar nel live-action di Aladdin), Matthias Schoenaerts e KiKi Layne. Insieme dovranno combattere per la loro unione e i loro poteri.

SECONDA ESPERIENZA INTERNAZIONALE PER MARINELLI

Questa rappresenta la seconda esperienza internazionale per Luca Marinelli. La prima, infatti, è stata con la serie ‘Trust’ di Danny Boyle.

Per quanto riguarda il nostro cinema, domani scopriremo se Marinelli si aggiudicherà il David di Donatello per la sua interpretazione di Martin Eden nel film di Pietro Marcello, grazie a cui ha vinto la Coppa Volpi per la miglior interpretazione maschile all’ultima Mostra del Cinema di Venezia. Inoltre, come ricorda la Dire Giovani (www.diregiovani.it) l’attore è atteso sul grande schermo nei panni di Diabolik firmato Manetti Bros.