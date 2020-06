Sikania in radio con il nuovo singolo “Noi”

Sikania in rotazione radiofonica e sulle piattaforme digitali con il nuovo singolo “Noi” estratto dal disco “Grazie”

E’ in radio e nei digital store “Noi” il nuovo singolo della band siciliana Sikania estratto dall’album “Grazie”. I Sikania associano le diverse contaminazioni e predisposizioni musicali di ognuno dei componenti della band, le quali si amalgamano e trovano pieno significato nel momento in cui collaborano per un progetto comune.

Dal 2020 iniziano a promuovere infatti un progetto di ricerca del sound a partire da diverse radici: principalmente pop, dance e funk.

Questa nuova produzione collettiva segnerà una rilevante svolta in termini di stile musicale, sound e tematiche dei testi con la finalità di mettere ancor più in risalto le qualità della band, tra le quali le particolari potenzialità vocali del cantante e la sezione fiati che caratterizza il gruppo.

I SIkania sono: Carmelo Veneziano Broccia inizia a cantare a 3 anni. Vince o arriva in finale in diversi concorsi regionali, perfeziona le sue doti canore in un’Accademia e collabora con diversi artisti di fama nazionale come Luciana Turina, Nick Luciani (Cugini di Campagna), Viola Valentino e Rita Comisi. Partecipa alle selezioni di X Factor nel 2012 piazzandosi tra i primi 6 della sua categoria e ottiene un importante contratto di produzione. Organizza le serate di intrattenimento più seguite di tutta la provincia. Si è esibito in importanti palchi e teatri.

Francesco Scibetta inizia lo studio della tromba in tenera età. Successivamente si perfeziona per entrare a far parte dell’orchestra di fiati della sua città. Ha fatto parte di diverse formazioni della provincia di Agrigento. Nel 2015 concepisce e fonda i Sikania, con i quali si è esibito in importanti palchi e teatri. Continua a perfezionarsi nello studio con importanti maestri, approfondendo vari linguaggi musicali.

Vincenzo Faraone si avvia alla musica in tenera età, incentrandosi poi sul Sassofono. Consegue il Diploma accademico di I Livello con il massimo dei voti presso il Conservatorio “Alessandro Scarlatti” di Palermo. Ha seguito diverse masterclasses con maestri di fama internazionale, come Federico Mondelci, Vincent David e Michel Superà. Si è esibito nei più prestigiosi teatri siciliani con musicisti di fama internazionale e con diverse formazioni cameristiche. Si è classificato ai primi posti in numerosi concorsi. Frequenta il corso di II Livello di Sassofono al Conservatorio di Palermo.

Salvatore Sciarratta inizia a studiare musica a 13 anni. Si aggiudica una borsa di studio e consegue il Diploma Accademico di I livello in Trombone col massimo dei voti al Conservatorio “Alessandro Scarlatti” di Palermo. Si è esibito nei più importanti teatri siciliani con diverse orchestre, big band, orchestre di fiati, ensambles cameristici e band di vario genere. Continua a perfezionarsi seguendo masterclasses di artisti nazionali e internazionali. Si è prestato a diverse collaborazioni discografiche. Studia composizione da autodidatta.

Nino Cardella inizia a studiare musica a 11 anni da autodidatta per poi iscriversi in Accademia di Musica Moderna. Studia Pianoforte Jazz al Conservatorio “Arcangelo Corelli” di Messina. Segue numerose masterclasses con artisti nazionali ed internazionali. Ha suonato con numerose band dai vari generi musicali. Si è esibito in importanti teatri e palchi, con molti artisti nazionali ed internazionali. Vanta varie collaborazioni discografiche. Appassionato di Sound Design, frequenta corsi di produzione musicale online.

Jerry Salemi inizia gli studi in Basso elettrico presso l’Accademia di Musica Moderna di Agrigento e l’Istituto “Arturo Toscanini” di Ribera. Partecipa a diverse masterclasses di bassisti rinomati come Francis Hilton, Massimo Moriconi, Mario Guarini, Pino Saracini, Dado Neri e Saturnino. Ha collaborato con diversi artisti e formazioni. Con i Sikutìvu vince il premio critica al concorso internazionale “Eleonora Lavore”. E’ l’autore di gran parte del testo di “Siciliano medio”, il primo singolo dei Sikania.

Diego Farrugio studia batteria dall’età di 14 anni, prima da autodidatta e poi presso l’Accademia di Musica Moderna e Circuiti Sonori insieme ai maestri Salvo Montante e Cristian Falzone.

Ha collaborato con artisti di fama come: “I soldi spicci”, Alberto Farina (Colorado), Mario Incudine, Armando Cacciato; e suonato in palchi come: “Carnevale di Acireale”, “Cous Cous Fest” di San Vito Lo Capo, Ottobrata a Zafferana Etnea, Teatro Morelli a Cosenza, Teatro “Sistina” a Roma.

