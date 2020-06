PUMA Women presenta il nuovo VINYL Pack by Elodie

Lo speciale VINYL Pack, contraddistinto da combinazioni colore a contrasto, accentuate da tocchi Fluro Pink, e inserti in vinile, ha come protagoniste le sneakers FUTURE RIDER VINYL con la tomaia in nylon e rivestimenti in minous purple – puma white con dettagli Fluro Pink, l’intersuola white a contrasto con la nuova schiuma RIDERFOAM che assorbe gli urti e garantisce una migliore ammortizzazione, la suola ondulata retro-inspired e il Formstrip bianco. La nuova CALI SPORT VINYL, evoluzione della classica PUMA California, è caratterizzata dalla suola platform e dalla tomaia in pelle puma white – blue glimmer con dettagli in Fluro Pink.

A completare il pack della capsule collection, spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), la WOMENS TEE con stampa in silicone traslucido e dettaglio in tpu trasparente sul retro dello scollo, i WOMENS HIGH WAIST BIKER SHORT con stampa siliconata traslucida sul davanti, inserto in mesh e dettaglio in tpu trasparente nella cucitura in vita, la WOMENS TANK in cotone con stampa in silicone traslucido e i classici shorts WOMENS SHIRTS con stampa siliconata traslucida sul davanti, tasche laterali, cordino in vita e dettaglio in tpu trasparente sul retro.

Il VINYL Pack realizzato da Elodie è disponibile, in esclusiva, online sul sito aw-lab.com e negli store AW LAB.