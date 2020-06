Papa Seng online con il nuovo singolo “Fenice”, fuori per MVPmusic e distribuito da The Orchard: la trap prende le distanze dai beni materiali

Disponibile in digitale per MVPmusic, distribuito da The Orchard, “Fenice”, il nuovo singolo di Papa Seng prodotto da Diuha. Un pezzo trap che prende le distanze dai beni materiali e celebra valori e sentimenti. Il brano è disponibile ai seguenti link: https://orcd.co/papaseng-fenice

Papa Seng è un rapper padovano classe 2000 che ha pubblicato il suo primo singolo ufficiale nel 2018. Dall’inizio del suo percorso artistico, il suo producer è Diuha, che considera come “un fratello maggiore”, anche visto il confronto continuo che hanno fuori e dentro lo studio. “Fenice” è un brano nato durante il periodo di quarantena causato dall’emergenza sanitaria in corso, dunque i due artisti hanno interagito a distanza.

Papa Seng racconta così la nascita del brano: “In questi anni ho imparato a scrivere testi semplici cercando di dare sempre un significato e parlando di cose che appartengono alla mia vita. ‘Fenice’ parla di come non sia mai stato attaccato ai beni materiali: perderei tutto piuttosto che perdere una sola persona che mi vuole bene (come mia madre, che mi ha cresciuto e cerco di citare in ogni brano, o mio fratello), anche perché sono poche e, chiaramente, valgono molto più dei soldi. Nel ritornello lo dico in maniera molto chiara: ‘ormai tutti vogliono la stessa cosa, collane e gioielli, ma io penso ad altro, belli quei soldi e la macchina nuova ma per averli hai perso chi avevi a fianco’. Oggi tanti fanno successo ma, mi chiedo, a cosa o chi hanno rinunciato per avere la compagnia del denaro? La canzone parla dei veri valori della vita e rappresenta la mia rinascita dopo un periodo difficile”.

Gli fa eco Diuha: “Mi premeva far tornare Papa Seng al lavoro, dato che nell’ultimo periodo si era un po’ lasciato andare per problemi non inerenti alla musica. Lui mi ha mandato i vocali dopo aver registrato su un type beat e ho sentito il bisogno di rendere il pezzo maestoso, dato l’argomento trattato. Essere tradito dagli amici e poter contare su poche persone sono fatti da cui siamo passati tutti, anch’io. In ‘Fenice’ i cori sono la cosa più importante, danno maestosità al pezzo, e gli stacchi tra il basso e l’808 creano una crescita costante e un’evoluzione continua”.

L’artwork di copertina – come molte altre grafiche riguardanti l’artista – è ispirato agli anime giapponesi perché Papa Seng è affascinato da quell’estetica.

“Fenice” esce per MVPmusic (MVP sta per Music Vision Power), etichetta indipendente con base a Venezia nata per valorizzare i talenti della musica urban della zona mettendo a disposizione dei propri artisti una squadra creativa e professionale composto da producer, videomaker, fotografi, grafici e booking agent.

LINK UFFICIALI