Lorde annuncia il nuovo disco: fan in delirio

Lorde annuncia un disco che “farà scuotere i capelli”. I fan in delirio su Twitter. L’artista è tornata in studio di registrazione lo scorso dicembre

Il 2020 dei fan di Lorde ha appena preso una svolta più che positiva. La cantante ha, infatti, comunicato di essere al lavoro su nuova musica. “Sono stracontenta di farvela sentire”, ha scritto l’artista in una lunga lettera inviata tramite newsletter. Un mezzo, spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), che Lorde usa spesso per parlare con i suoi seguaci.

In studio da dicembre

Lorde ha spiegato di essere tornata in studio lo scorso dicembre dopo la pausa presa dopo la morte del suo cane Pearl, principalmente per “avere qualcosa da fare”. In quel periodo, però, sono nate canzoni “felici, spensierate”, scritte insieme al collaboratore Jack Antonoff. Il risultato, in generale, “è veramente buono”, fa sapere Lorde. “Ci stiamo ancora lavorando – spiega Lorde – io e Jack ci siamo sentiti su Facetime questa mattina per oltre un’ora per rivedere tutto ma ci vorrà ancora un po’“. D’altronde, come spiega l’artista, per avere pezzi di qualità ci vuole tempo.“Potrei pubblicare qualcosa di minore qualità in tempi più veloci ma la questione della qualità può generare frustrazione”, scrive Lorde. L’obiettivo è quello di creare un lavoro che venga ricordato per “dieci, venti, trent’anni”.

La cosa certa è che il nuovo disco farà scuotere i capelli ai fan, oltre che alla stessa Lorde. La cantante di “Green light”, proprio per questo, li ha lasciati crescere “lunghi di nuovo, perché nel nuovo album serviranno più lunghi e selvaggi che mai”.

Le reazioni dei fan

I fan hanno reagito con entusiasmo alla notizia del ritorno in studio di Lorde. Il nome della cantante è entrato nei trending topic di Twitter e ha generato i commenti più disparati.