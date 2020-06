Camera Soul online con il singolo “You”

In rotazione radiofonica e sulle piattaforme digitali “You” (Azzurra Music), il nuovo singolo dei Camera Soul, primo estratto dall’album “Existence”

Online su YouTube il video ufficiale di “YOU” (Azzurra Music), il nuovo singolo dei CAMERA SOUL, primo estratto dall’album “EXISTENCE”. Il brano è una ballata molto intensa, caratterizzata dall’arrangiamento di Pippo Lombardo e dal contributo di Alex Milella alle chitarre.

«È una canzone d’amore per l’amore stesso, quello che ritorna nella vita regalando nuovi colori, grazie all’unica persona che dopo anni riesce a restituirti fiducia e a farti innamorare ancora una volta, completamente», commenta la band.

Il video diretto da Maurizio Fasano (visibile al seguente link: https://youtu.be/R810gjQfGew) è stato girato a Londra prima dell’epidemia di coronavirus. «É stata una scelta dettata da due fattori, la bellezza di Londra di notte e l’interesse suscitato dalla band in questa città e in tutta l’Inghilterra. Il tutto probabilmente legato al genere soul che qui impazza e al fatto che i Camera Soul hanno effettuato un bel tour in questo paese nel 2017», afferma il regista.

Il disco “Existence” è un’esplosione di emozioni e conquista di nuovo tutti i risultati degli album precedenti dei Camera Soul. Le 10 tracce del disco seguono un fil rouge, quello della vita e dell’esistenza in tutte le sue sfaccettature.

Questa la tracklist dell’album: “Existence”, “You”, “What I Deserve”, “I Need My Friends”, “In The City”, “Colorado Sky”, “Another Smile”, “Forever In Love”, “Life”, “One More Chance”.

Il 24 aprile i Camera Soul hanno ricevuto il Premio “Artist Vision 2020” dalla “Akademia Music Awards” di Los Angeles (link alla premiazione: https://youtu.be/pfeqDD4rsnQ) un’ istituzione USA che ha lo scopo di riconoscere i migliori musicisti del mondo sottoponendoli ad una giuria di esperti selezionati per genere, che spesso sono gli stessi giurati dei Grammy Awards. Il Premio Artist Vision, identifica gli artisti con la più ampia visione evolutiva del loro genere. Quest’anno ne sono stati assegnati solo 5 su decine di migliaia di iscrizioni, e la band è tra questi.

Camera Soul è un originale progetto jazz / soul / funk creato dai fratelli Piero e Pippo Lombardo, che producono da oltre 20 anni musica di qualità.

La band ha realizzato 5 album che hanno ricevuto una sorprendente risposta internazionale.

Dopo il debutto con il primo album “Words Don´t speak”, il secondo “Not for ordinary people” sarà per 3 mesi nella prestigiosa Soul Chart del Regno Unito, dove raggiunge un’incredibile seconda posizione con il leggendario EWF al primo.

Nello stesso anno l’album ottiene 11 submissions ai Grammy Awards in diverse categorie e vince 3 Akademia Music Awards-Beverly Hills con le canzoni “My Heart” e “Locked inside”.

La consacrazione finale si svolge con il terzo album “Dress Code” registrato nel 2015, concesso in licenza dall’etichetta Azzurra Music e distribuito negli Stati Uniti dal partner Timkate Ent. e in Giappone da P-Vine Record con distribuzione di dischi Tower. Si distingue in tutte le classifiche internazionali di iTunes.

Numero 1 nel Regno Unito, Francia e Spagna e posizionamenti alti nella Top 50 di tutti i paesi europei.

“Dress Code” occupa il primo posto nella Soul Chart britannica per tre settimane di fila, cosa mai fatta da una band italiana, e rimane per 4 mesi nella Top 30.

In Giappone raggiunge il 5° posto nella classifica R&B di iTunes.

Il quarto album “Connections” ruota sulla BBC e in tutte le principali stazioni radio britanniche. Arriva fino al # 5 nella Soul Chart del Regno Unito; 16° nella classifica R&B giapponese e nella top 30 di tutte le classifiche europee nella sezione Smooth Jazz.

La canzone “Now” viene inclusa nella prestigiosa raccolta inglese di musica soul “Luxury Soul”.

Da qui in poi, si succedono gli inviti ai festival di qualità più accreditati a livello nazionale ed internazionale, tra cui spiccano il Viterbo JazzUp Festival, il Pozzuoli Jazz Festival, il Roccella Jazz Festival, Sant’Elmo Jazz and the Tones di Napoli, Catania Jazz Festival e Umbria Jazz Winter. Nel novembre dello stesso anno sono impegnati in tour in Inghilterra.

La band si è esibita a Manchester, a Birmingham, al Mick Jagger Center di Dartford (Londra) e infine sulla costa orientale del Lowestoft.

Ugualmente acclamato il Camera Soul Combo Tour alle Canarie, dove si è esibito all’Hard Rock Cafè di Tenerife.

I Camera Soul si stanno preparando per eseguire il loro 100° concerto e a realizzare il sogno di un tour in Giappone.

L’ultimo album “Existence” è un’esplosione di emozioni e conquista di nuovo tutti i risultati degli album precedenti, ed è per questo che in occasione di un tour promozionale svoltosi a Londra all’inizio del 2020 si è realizzato il video del nuovo singolo “You” per sfatare il mito del “nemo profeta in patria” mai così vero come per questa band.

