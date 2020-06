Raro polpo Dumbo filmato nella fossa di Giava: il video del simpatico cefalopode che prende il nome dall’elefantino Disney

Sfuggente, misterioso e incredibilmente adorabile. Il raro polpo Dumbo è stato filmato negli abissi dell’Oceano Indiano, in quello che si può definire l’avvistamento più profondo di sempre. Il simpatico cefalopode nuotava a circa 7000 metri di profondità, nella fossa di Giava, parte della cintura di fuoco del Pacifico.

L’osservazione, spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), è stata effettuata da un sommergibile come parte della spedizione Five Deeps, una missione per raggiungere il punto più profondo in ciascuno dei cinque grandi oceani del mondo.

Il polpo Dumbo del video fa parte della famiglia Grimpoteuthis. I membri hanno tutti una curiosa caratteristica comune: due protuberanze sulla testa. E proprio queste ricordano le orecchie dell’elefante Dumbo dell’omonimo film Disney.