Da Tredici a Curon: le novità di giugno su Netflix

Dalla quarta stagione di Tredici alla prima dell’italiana Curon. Senza dimenticare il ritorno dei Kardashian e di The Politician. Ecco tutte le novità di giugno, elencate dalla Dire Giovani (www.diregiovani.it), in arrivo su Netflix.

AL PASSO CON I KARDASHIAN, STAGIONE 1-2 (DAL 1° GIUGNO)

Al passo con i Kardashian (Keeping Up with the Kardashians, questo il titolo originale) è un reality televisivo che segue vita personale e professionale della famiglia allargata dei Kardashian-Jenner. Creata da Ryan Seacrest, la serie è andata in onda a partire dal 14 ottobre 2007 e si concentra principalmente sulle sorelle Kourtney, Kim e Khloé Kardashian e sulle loro sorellastre Kendall e Kylie Jenner. Nel reality anche i loro genitori Kris e Caitlyn Jenner (precedentemente noto come Bruce Jenner), il fratello Rob Kardashian e i rispettivi compagni di vita o ex dei protagonisti.

L’ATTACCO DEI GIGANTI, STAGIONE 3 – PARTE 2 (DAL 1° GIUGNO)

L’attacco dei giganti è una serie tv anime che si basa sul manga di genere dark fantasy post apocalitticoscritto e disegnato da Hajime Isayama. Ambientata in un mondo in cui gli umani vivono all’interno di mura fortificate che li proteggono dalla distruzione dei Titani. La storia segue il giovane Eren Jaeger, la cui vita viene stravolta dopo l’attacco di un gigante che vuole la distruzione della città e dell’intera razza umana.

READY PLAYER ONE (DAL 1° GIUGNO)

Dal regista Steven Spielberg, è in arrivo l’avventura di fantascienza “Ready Player One”, tratta dall’omonimo best seller di Ernest Cline, divenuto un fenomeno di portata mondiale.

Nel 2045, anno in cui il mondo sta per collassare sull’orlo del caos, le persone hanno trovato la salvezza nell’OASIS, un enorme universo di realtà virtuale creato dal brillante ed eccentrico James Halliday (Mark Rylance). A seguito della morte di Halliday, la sua immensa fortuna andrà in dote a colui che per primo troverà un Easter egg nascosto da qualche parte all’interno dell’OASIS, dando il via ad una gara che coinvolge il mondo intero. Quando un improbabile giovane eroe di nome Wade Watts (Tye Sheridan) decide di prendere parte alla gara, viene coinvolto in una vertiginosa caccia al tesoro in questo fantastico universo fatto di misteri, scoperte sensazionali e pericoli.

TREDICI, STAGIONE 4 (DAL 5 GIUGNO)

Mentre si preparano al diploma, i ragazzi del Liceo Liberty sono costretti ad affrontare il passato e a prendere decisioni dolorose che cambieranno per sempre il loro futuro.

CURON, STAGIONE 1 (DAL 10 GIUGNO)

La serie in sette episodi – diretti da Fabio Mollo e Lyda Patitucci e scritti da Ezio Abbate in veste di head writer insieme agli autori Ivano Fachin, Giovanni Galassi, e Tommaso Matano – si apre con Anna(interpretata da Valerio Bilello) appena tornata a Curon, sua città natale, insieme ai suoi gemelli adolescenti, Mauro (interpretato dalla star dei ‘Cesaroni’ Federico Russo) e Daria (interpretata dalla protagonista di ‘Succede’ Margherita Morchio). Quando Anna scompare misteriosamente, i ragazzi devono intraprendere un viaggio che li porterà a svelare i segreti che si celano dietro l’apparente tranquillità della cittadina e a trovarsi faccia a faccia con un lato della loro famiglia che non avevano mai visto prima. Scopriranno che si può scappare dal proprio passato ma non da se stessi.

DA 5 BLOODS BLOODS – COME FRATELLI (DAL 12 GIUGNO)

Dal vincitore del premio Oscar Spike Lee arriva la storia del ritorno in Vietnam di quattro veterani afroamericani: Paul, Otis, Eddie e Melvin. Alla ricerca di ciò che rimane del loro caposquadra caduto in guerra, interpretato dall’attore di ‘Black Panther’ Chadwick Boseman, e di un tesoro sepolto, i nostri eroi, riuniti dal preoccupato figlio di Paul, combattono le forze dell’uomo e della natura, mentre affrontano le devastazioni durature dell’immoralità della guerra del Vietnam.

DUNKIRK (DAL 15 GIUGNO)

Il film si apre con centinaia di migliaia di truppe Inglesi e Alleate circondate dalle forze nemiche. Intrappolate sulla spiaggia, con alle spalle il mare, si trovano ad affrontare una situazione impossibile con il nemico che incalza.

THE POLITICIAN, STAGIONE 2 (DAL 19 GIUGNO)

The Politician prevede che ogni stagione sia incentrata su una diversa campagna elettorale che vede coinvolto il giovane e ambizioso Payton Hobart, interpretato d Ben Platt.

EUROVISION SONG CONTEST: LA STORIA DEI FIRE SAGA (DAL 26 GIUGNO)

La pellicola segue la storia di Lars, interpretato da Will Ferrell, e Sigrit, interpretata da Rachel McAdams: due aspiranti musicisti ai quali viene data la possibilità di rappresentare il loro Paese alla più grande competizione musicale del mondo. Attraverso la partecipazione alla celebre competizione musicale hanno la possibilità di dimostrare che ogni sogno che si ha è un ideale per cui valga la pena lottare. Completano il cast Dan Stevens, Demi Lovato, e Pierce Brosnan.