Da esame del sangue diagnosi precoce di diabete

Un esame del sangue potrebbe prevedere il diabete anni prima che arrivi: gli scienziati hanno identificato i metaboliti che causano l’insorgenza

Gli scienziati hanno identificato i metaboliti nel sangue che predicono accuratamente se una donna svilupperà il diabete di tipo 2 dopo aver sperimentato una forma transitoria di malattia durante la gravidanza. Questa scoperta potrebbe portare a un test che aiuterebbe i medici a identificare i pazienti più a rischio e li aiuterebbe a prevenire la malattia attraverso interventi che includono dieta ed esercizio fisico.

La firma metabolica identificata può prevedere con oltre l’85 per cento di precisione se una donna svilupperà il diabete di tipo 2 (T2D), come descritto in uno studio pubblicato sulla rivista Plos Medicine.

La ricerca è stata condotta da Michael Wheeler, professore di fisiologia alla facoltà di medicina della U of T, in collaborazione con Hannes Röst, assistente professore di genetica molecolare e informatica presso il Donnelly Centre for Cellular and Biomolecular Research, Feihan Dai, ricercatore di fisiologia ed Erica Gunderson, ricercatrice presso la Kaiser Permanente Division of Research nella California del Nord. Mi Lai, un post-dottorato del gruppo di Wheeler, ha eseguito gran parte delle analisi.

“C’è una disregolazione metabolica che si verifica nelle donne che svilupparanno il diabete di tipo 2 che è presente nel primo periodo post-partum, suggerendo che c’è un problema di fondo che esiste già e possiamo individuarlo,” dice Wheeler, che è anche uno scienziato senior presso il Toronto General Hospital Institute at University Health Network.

Circa una donna su 10 sviluppa il diabete gestazionale (GD) durante la gravidanza, il che la mette a più alto rischio di sviluppare il T2D, con il 30-50 per cento di queste donne che sviluppano la malattia entro 10 anni dal parto.

Alle donne con GD si raccomanda di sottoporsi a un test annuale di tolleranza al glucosio per via orale dopo il parto, che misura la capacità del corpo di rimuovere lo zucchero dal flusso sanguigno. Ma la procedura richiede tempo e lavoro e meno della metà delle donne la esegue.

“Se hai un neonato a casa una delle ultime cose a cui stai pensando o per cui hai tempo è la tua salute”, dice Wheeler. “Questo è uno dei motivi principali per cui abbiamo condotto questo studio, per sviluppare potenzialmente un semplice esame del sangue che riduca il numero di visite in ospedale”.

Wheeler e Gunderson hanno scoperto per la prima volta le firme metaboliche predittive del T2D nel loro studio pilota del 2016 su 1033 donne con GD Gunderson reclutate per lo studio delle donne, dell’alimentazione infantile e del diabete di tipo 2 dopo la gravidanza GDM (SWIFT), uno degli studi più grandi e diversificati nel suo genere. Tutte le donne hanno fatto nascere i loro bambini negli ospedali della Kaiser Permanente Northern California tra il 2008 e il 2011.

Il nuovo studio si basa su ricerche precedenti, seguendo la stessa coorte di donne per un periodo di tempo più lungo, durante il quale un numero maggiore di donne ha sviluppato il T2D.

I campioni di sangue di base sono stati raccolti tra le sei e le nove settimane dopo la nascita e poi due volte nell’arco di due anni. La salute delle donne è stata seguita attraverso le loro cartelle cliniche elettroniche per un massimo di 8 anni. Durante questo periodo, 173 donne hanno sviluppato il T2D e i loro campioni di sangue sono stati confrontati con 485 donne iscritte allo studio, in base al peso, all’età, alla razza e all’etnia, che non avevano sviluppato la malattia.

“Questo studio è unico in quanto non stiamo semplicemente confrontando persone sane con persone con malattia avanzata”, dice Röst, che detiene la Canada Research Chair in Mass Spectrometry-based Personalized Medicine e ha condotto l’analisi dei dati statistici. Invece, stiamo confrontando donne che sono clinicamente le stesse – tutte avevano la GD, ma sono tornate ad essere non diabetiche post-partum”.

“Questo è il Santo Graal della medicina personalizzata per trovare le differenze molecolari in persone apparentemente sane e prevedere quali svilupperanno una malattia”, dice Röst.

Röst ha detto che non sorprende che le molecole di zucchero siano presenti in modo prominente tra i composti identificati. Ma sono presenti anche amminoacidi e molecole lipidiche, che indicano problemi di fondo nel metabolismo delle proteine e dei grassi, rispettivamente. Infatti, il potere predittivo del test è sceso se gli amminoacidi e i lipidi sono stati esclusi, suggerendo che i processi oltre il metabolismo degli zuccheri possono verificarsi molto presto nello sviluppo della malattia. La scoperta può aiutare a spiegare perché le complicazioni si verificano nei pazienti con T2D anche quando lo zucchero nel sangue è strettamente controllato con i farmaci.

I ricercatori sperano di trasformare la loro scoperta in un semplice esame del sangue che le donne potrebbero fare subito dopo il parto, magari durante una visita precoce dal medico con il loro bambino.

Le donne dello studio SWIFT sono state invitate a tornare per una visita di follow-up di 10 anni, dove saranno sottoposte al test per il T2D. “Le informazioni che abbiamo raccolto da questo studio ci porteranno ancora più vicini al nostro obiettivo di sviluppare questo esame del sangue”, dice Gunderson. Ci aiuterà anche a identificare le differenze metaboliche tra i gruppi etnici e razziali che questo test dovrà affrontare”.