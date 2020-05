Negramaro e OneRepublic: in radio “Better Days”

Negramaro e OneRepublic insieme cantano “Better Days – Giorni migliori”: il brano disponibile in digitale e in radio è un inedito registrato a distanza

Un singolo internazionale creato a distanza. È “Better Days – Giorni migliori”, la canzone che unisce i Negramaro e gli OneRepublic.

Il brano, fuori su tutte le piattaforme e in radio come spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), ha preso vita da uno spontaneo scambio i messaggi su Instagram. A lanciare la collaborazione il frontman della band statunitense, Ryan Tedder. L’artista ha conosciuto il gruppo nostrano grazie a un servizio della CNN che parlava dell’Italia. Da lì il desiderio di scrivere una canzone congiunta.

Il video

Da oggi è online anche il video della canzone, che coglie le immagini più belle del nostro paese girate sia dai Negramaro che dai OneRepublic prima del lockdown. È un video che racconta l’Italia che tutti amiamo, quella piena di persone, arte, cultura, un’Italia che tutti speriamo di riabbracciare presto.

“Ciao Ryan, ciao OneRepublic e ciao a tutti ragazzi. È stato veramente un onore, un piacere immenso collaborare con voi. Ci è voluta una pandemia per lavorare insieme, ma alla fine ce l’abbiamo fatta. Sono così felice di aver lavorato con te, in questo progetto che riguarda l’Italia. Non vedo l’ora di vederti di persona”, ha scritto Ryan Tedder del featuring. Gli fa eco Giuliano: “Ciao Ryan, ciao OneRepublic e ciao a tutti ragazzi. È stato veramente un onore, un piacere immenso collaborare con voi. Onerepublic e Negramaro insieme è pazzesco, tutte e due band da 6 elementi. Un destino che ci unisce… un destino che ci unisce in questa canzone Better Days – Giorni Migliori, e noi ve li auguriamo. Auguriamo giorni migliori a tutti”.

Il brano esiste anche nella versione con i soli OneRepublic, uscito lo scorso aprile. Ecco il video.