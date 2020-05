Francesca D’Angeli online con “Fidati di me”

Francesca D’Angeli online sulle piattaforme digitali con il nuovo singolo “Fidati di me”, un brano potente che racconta una metamorfosi interiore

in tutti gli store digitali “Fidati di me”, il secondo della giovane cantautrice brindisina Francesca D’Angeli (dopo “Voglio un senso” 2017), un brano potente ed intimo che parla di un cambiamento personale, una metamorfosi interiore. La canzone, autobiografica, porta la firma di Fabio Barnaba, che lo ha prodotto e che oggi viene pubblicato da Joseba Publishing.

“Questo pezzo è stato per me come mettere un punto nella mia vita e tirare le somme di quanto fatto sino ad ora, nel bene e nel male. Mettersi davanti lo specchio e dirsi “Adesso fidati di me”, ora sei tu la vera me, resta come sei!” credo sia un traguardo importante nella vita di ciascuno di noi. Per me la musica è tutto, una grande passione che trasmette in ogni sua nota, arrivando dritto al cuore di chi ascolta”.

Biografia

Francesca D’Angeli nasce il 17 Novembre del 1994 sotto il segno dello scorpione. Insieme a lei nasce il suo amore per il canto, infatti nei suoi primi tre mesi di vita prima ancora di dire la sua prima parola inizia ad intonare delle piccole cantilene. In fase adolescenziale la sua passione cresceva di giorno in giorno cantando nei saggi di scuola, in musical per la propria parrocchia fino ad arrivare all’età di 18 anni dove inizia a cantare come cantante autodidatta in matrimoni, piazze e feste in genere.

Inizia a formare dei propri gruppi live fino ad arrivare all’età di 22 anni dove entra in conservatorio. Il 18 Gennaio 2017 vince un talent radiofonico di Radio Punto Sud, una radio locale che le regala la realizzazione di un brano inedito dal titolo “Voglio il senso”, pubblicato sulla piattaforma Youtube e su tutti i digital store.

Ad Agosto 2017 partecipa al Concorso “Una ragazza per il Cinema 2017” aggiudicandosi il 1° posto alle selezioni provinciali e regionali e aggiudicandosi la fascia di “Ragazza Talento 2017” alla finale svoltasi nel Settembre 2017 presso il Teatro Antico di Taormina.

Sempre nello stesso mese partecipa al concorso “Sanremo New Talent 2017” dove si classifica 1^ nella categoria giovani. Nel Febbraio 2018 partecipa come finalista al concorso Sanremo New Talent Winter vincendo il premio speciale Maria Teresa Ruta.

Sempre nel 2018 partecipa e vince il 1° posto nella categoria inediti al contest “Apulia Voice” e partecipa ad Area Sanremo Tour classificandosi nei 70 finalisti nazionali. Nel 2019 partecipa al Rising Voice Contest vincendo un master discografico con la MMLine Records. Sempre nel 2019 partecipa al Festival Estivo di Piombino aggiudicandosi il 2° posto ed il premio radio 675. Ancora nel 2019 partecipa all’Evoli Festival conquistando il 3° posto della categoria inediti. Sempre nel 2019 porta a casa la medaglia d’argento, categoria over 19, Coppa Italia Performer arti scenico sportive Metodo Pass.