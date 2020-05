DIS Foot Scan: scansione ai piedi per scarpe su misura. Bastano un foglio A4 e il proprio smartphone con cui scattare 3 foto e al resto ci pensa la tecnologia

DIS, la startup marchigiana di scarpe Made in Italy su misura, e totalmente personalizzabili, ha rilasciato sul mercato la sua app per “scannerizzare” i propri piedi e garantire all’acquirente online di ricevere a casa esattamente il modello e l’esatta misura di scarpe desiderata.

L’app, per ora disponibile nella sola versione iOS, permette di conoscere la taglia da acquistare per ogni modello di scarpe presente sul sito www.designitalianshoes.com: basta un foglio A4 e il proprio smartphone con cui scattare 3 foto per ogni piede e al resto ci pensa la tecnologia. Rispetto alle app già esistenti sul mercato, DIS Foot Scan APP permette di ottenere 26 misure del piede del cliente che permettono quindi di realizzare una scarpa davvero su misura. Inoltre l’app suggerisce, come farebbe in negozio un buon commesso, la taglia e il modello da acquistare prendendo in considerazione le tre misure più importanti: lunghezza, giro calzata e girocollo del piede.

La scarpa viene realizzata solo dopo essere stata venduta, senza fare stock di prodotto e semilavorati, e oltretutto con un risparmio ambientale del 30% di emissioni di CO2.

“Con la nostra piattaforma abbiamo completamente dematerializzato il nostro servizio di scarpe personalizzate MTO (made to order). Il cliente può creare la scarpa online con il nostro configuratore 3D, verificare la taglia tramite la nostra app e una volta completato l’ordine i nostri artigiani iniziano subito a realizzare la scarpa grazie alla digitalizzazione di tutta la supply chain. Crediamo che questa crisi potrà essere superata solo attraverso una sinergia tra grandi imprese e startup. Per questo abbiamo deciso di mettere a disposizione di tutte le aziende della moda che ci contatteranno la nostra tecnologia e il nostro know-how sulla digitalizzazione dei processi produttivi e di vendita” afferma Andrea Carpineti, CEO di DIS.