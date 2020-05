Venerus in live stream concert su DICE

Venerus è il protagonista del primo live stream concert in Italia su DICE: l’evento in programma il 30 maggio chiude la Milano Digital Week 2020

Il 30 maggio alle 21 non prendete impegni. Venerus si esibirà al Museo Nazionale Scienza e Tecnologia Leonardo da Vinci per il final party della Milano Digital Week 2020.

Come partecipare

Sarà possibile assistere al concerto da tutta Italia acquistando i ticket già in vendita (a 5 euro) solo su DICE a questo link: dice.fm/venerus. Funziona come un normale concerto ma con la differenza di poterlo seguire direttamente da casa propria.

Gli stream concert dal vivo, spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), sono un nuovo modo di vivere e trasmettere la musica, che non ci abbandoneranno con la ripresa dei live ma che costituiscono fin da oggi un accompagnamento al live.

Quando l’evento è sold out, le capienze ridotte o le distanze inaccessibili, è una possibile soluzione perché il complicato e indispensabile mondo dello spettacolo si rimetta in moto fin da subito, con nuove dinamiche, nuovi protagonisti e capienza potenzialmente illimitata.

Durante il live stream concert di circa un’ora, Venerus alternerà brani del passato, del presente e del futuro. In scaletta anche “Canzone per un amico”, l’ultimo inedito dell’artista. “Una canzone figlia dei tempi misteriosi che stiamo vivendo”, una lettera che Venerus dedica a un amico speciale ma che poi, non appena tradotta in musica, finisce per rivolgersi a tutti, a chiunque cerchi sostegno in questo momento difficile.