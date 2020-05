Il tour di Tiziano Ferro è rinviato al 2021

Il tour negli stadi di Tiziano Ferro è rimandato al 2021: la conferma è arrivata dallo stesso cantautore sui social

Il 30 maggio Tiziano Ferro sarebbe dovuto tornare in tour negli stadi italiani, tre anni dopo i suoi ultimi live nel Paese. Negli ultimi mesi, lo spostamento delle date a causa dell’emergenza Coronavirus è diventato sempre più una certezza. Ora è lo stesso Tiziano a dare l’ufficialità. Il tour quest’anno non si farà: è rimandato al 2021.

Sono ancora vietati gli assembramenti

L’Italia riparte ma non con i grandi eventi. Fino al 31 luglio, come ricorda il cantautore nel video pubblicato sui social, restano vietati gli assembramenti. Secondo quanto specificato dal nuovo dpcm, infatti, dal 15 giugno sono concessi soltanto gli “spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all’aperto”. Nello specifico il numero il numero di spettatori limite sarà di 1000 per gli spettacoli all’aperto e 200 per quelli negli spazi chiusi. La decisione di Tiziano e Live Nation era, perciò, inevitabile.

“Finalmente abbiamo avuto delle risposte e voglio ringraziare il governo per questo”, dice Tiziano, che all’inizio della quarantena aveva lanciato un appello per i lavoratori del settore dell’intrattenimento lasciati senza certezze.

Il nuovo calendario

“Vi ringrazio tantissimo per la pazienza che è stata anche la nostra. Pensiamo a ripartire”, aggiunge l’artista di Latina. Il nuovo calendario del tour, spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), verrà annunciato nelle prossime settimane. Date diverse ma stesse città. Al momento, la vendita dei biglietti è sospesa. Verrà riaperta non appena Live Nation, che organizza i concerti, avrà chiaro come riprogrammare le date. I biglietti precedentemente acquistati, invece, rimangono validi.