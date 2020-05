Il Museo Pushkin presenta 100 Ways to Live a Minute

Il Museo Pushkin di Mosca presenta un nuovo progetto online: gli artisti e la gestione del tempo in “100 Ways to Live a Minute”

Il Museo Pushkin di Mosca, presenta un nuovo progetto online “100 Ways to Live a Minute” in cui gli artisti, che creano e riflettono sull’arte condividono le loro esperienze sul gestire il tempo in modo significativo. L’autoisolamento, per i creativi, è una scelta piuttosto abituale, artisti, scrittori e filosofi trovano un modo personale di domare il tempo scavando nella struttura stessa della quotidianità. Insieme al Museo Pushkin, e al loro nuovo progetto online, si potranno prendere spunti su un tipo di ozio creativo e su un modo di vivere il tempo che sia ricco di significato.

“Nell’attuale situazione legata all’emergenza sanitaria, l’arte multimediale sta avendo un grande slancio, si diffonde nelle case, riesce a stabilire connessioni tra le persone senza intermediari. Il progetto “100 Ways to Live a Minute” rappresenta una trasformazione significativa del Museo nei confronti dell’esperienza condivisa, dell’appartenenza dell’Arte e verso le forme innovative di presentazione e scambio con i partner internazionali “. Così Olga Shishko, direttrice del dipartimento di media art, curatrice della direzione del Museo Pushkin XXI e responsabile di questo progetto, che si definisce di ricerca, assolutamente aperto, in cui diversi contributi di artisti, storici dell’arte, scrittori e collezionisti vengono regolarmente pubblicati in una sezione speciale del sito del Museo Pushkin.

Il progetto è suddiviso in tre parti:

“MEDIA QUARANTINE “. Artisti e curatori condividono i propri metodi per dominare il tempo.

“TIME:CATEGORY OF CONTEMPLATION“. Artisti, curatori e ricercatori raccontano un’opera della storia dell’arte che esplora il tema della dilatazione del tempo, della contemplazione, della solitudine.

“DIGITAL EXCHANGE“. Broadcast esclusivi di opere dei più importanti media- artist internazionali.

Tutti i materiali del progetto “100 Ways to Live a Minute” sono pubblicati e disponibili sul sito Web: 100waystoliveaminute.pushkinmuseum.art. I contenuti della sezione “Digital Exchange” sono visibili per le 24 ore successive al live broadcast.